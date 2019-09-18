Баланс фонда Кадырова более чем в 8 раз превысил объем резервных фондов Чечни

18 сентября 2019, 06:14

Фонд Ахмата Кадырова за 2018 год увеличил свои активы за счет пожертвований до 3,68 миллиарда рублей, что более чем в 8 раз превышает величину официальных резервных фондов республики. При этом фонд Кадырова, владеющий крупными чеченскими предприятиями, показал нулевой доход от предпринимательской деятельности.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров занимает должность председателя попечительского совета. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в подготовленной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" справке "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Активы на балансе Фонда имени Ахмата Кадырова к концу 2017 года составляли 2,22 миллиарда рублей, но к концу 2018 года они выросли в 1,7 раза и достигли 3,68 миллиарда рублей, говорится в публикации "За год фонд Кадырова стал богаче на 1,5 млрд рублей. Эти деньги ему подарили" автора Анастасии Хлопковой, опубликованной "Открытыми медиа" 17 сентября.

Рост активов общественной организации произошел исключительно за счет денежных взносов фонду, уточняет со ссылкой на данные из базы "Контур. Фокус" издание.

"Несмотря на то, что организация владеет большими чеченскими предприятиями, например, крупнейшим в республике строительным господрядчиком с многомиллиардной выручкой, от предпринимательской деятельности она получила нулевую прибыль", - указано в материале издания.

Согласно справочному материалу "Кавказского узла" о фонде Кадырова, этой общественной организации принадлежит 100% "Мегастройинвеста", "Чеченских минеральных вод" (производство безалкогольных напитков), ООО "Айсберг" (производство мороженого), ООО "Болу Трэвел" и "Центра исламской медицины". Фонд также контролирует другие компании, связанные с недвижимостью ("Арена Сити"), проведением спортивных мероприятий (ООО "Колизей"), финансово-инвестиционной деятельностью (АО "Партнерский банкинг"), производством лекарств (АО "Белфарма"), издательской деятельностью (ООО "Информационно-издательский центр "Путь" им.А-Х.Кадырова).

В 2018 году на благотворительную деятельность и другие мероприятия фонд Кадырова потратил 746,7 миллиона рублей и еще 8,4 миллиона рублей на свое содержание. При этом в 2017 году расходы фонда на мероприятия составляли только 154,5 миллиона рублей, а содержание организации обошлась аж в 172,3 миллиона рублей, отмечается в публикации.

Подробные отчеты о своей деятельности, как требует законодательство, фонд Кадырова не раскрывает, добавляет автор материала.

Государственные резервные фонды Чечни оказались почти на порядок меньше, чем фонд Кадырова

Законом Чеченской Республики "О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", опубликованном на сайте "Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации", на этот год утверждена нормативная величина резервных фондов в сумме 435,2 миллиона рублей.

В эту сумму включены средства резервного фонда главы Чечни в сумме 165 миллионов рублей, резервного фонда правительства республики в сумме 206 миллионов рублей и резервного фонда республиканского правительства по чрезвычайным ситуациям в сумме 64,2 миллиона рублей.

Таким образом, по подсчетам "Кавказского узла", сумма средств, собранных в фонде Кадырова, превысила в 8,5 раз сумму средств, заложенных в резервных фондах республики.

Жители Чечни озадачены пополнением фонда Кадырова

На сайте Минюста России в разделе "Отчеты некоммерческих организаций" фонд Кадырова за 2017 и за 2018 годы опубликовал пустую отчетность. За другие годы отчеты там не размещались. Финансовых документов и комментариев относительно пополнения активов организации и их расходования на сайте фонда Кадырова по данным на 05.00 мск 18 сентября также опубликовано не было.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что бюджетники в Чечне жаловались на систематические удержания до 10% от заработка. Однако сотрудники республиканской прокуратуры и чиновники утверждали, что удержания из зарплат бюджетников никем не производятся, а взносы делаются на добровольной основе.

Дорогие подарки за счет фонда вызывали недоумение у пользователей соцсетей

Фонд Кадырова периодически приобретает в качестве подарков дорогие автомобили для спортсменов и победителей телешоу. Так, 14 октября 2018 года чемпион мира по боксу Артур Бетербиев получил в подарок от властей Чечни автомобиль Mercedes W222 стоимостью не менее шести миллионов рублей. 11 октября 2018 года глава Чечни поздравил дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над Конором Макгрегором и от имени фонда Кадырова вручил ему ключи от такой же машины. Пользователи соцсетей раскритиковали Кадырова за дорогие подарки спортсменам и призвали его поощрять за успехи школьников, студентов, врачей и учителей.

После этого 29 декабря 2018 года победитель конкурса "Учитель года России-2018" Алихан Динаев также получил в подарок от фонда Кадырова автомобиль Mercedes и был удостоен звания "Народный учитель Чеченской Республики".

В 2019 году практика вручения дорогих подарков за счет фонда продолжилась. Так, уже 3 января актер Государственного драматического театра имени Нурадилова и солист симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии Амирхан Умаев, который за день до этого стал финалистом конкурса "Голос. Перезагрузка" на "Первом канале", получил от фонда Кадырова автомобиль Mercedes и удостоен звания "Народный артист Чечни". 5 февраля отцу спортсмена Хабиба Нурмагомедова в подарок был передан внедорожник Mercedes от Кадырова и футбольного клуба "Ахмат".

Полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша, который сравнял счет на последних минутах матча с "Тамбовом" 31 августа, получил в подарок от генерального спонсора клуба, Фонда имени Ахмата Кадырова, автомобиль Hyundai Solaris. Такой дорогой подарок вызвал недоумение у болельщиков.

Напомним, что в 2018 году Чечня, для которой в федеральном бюджете было заложено 27,08 миллиарда рублей, вошла в пятерку самых высокодотационных регионов. По словам эксперта в области социально-экономического развития регионов, профессора МГУ Натальи Зубаревич, в 2016 году федеральный Минфин смог немного урезать особые бюджетные преференции Рамзана Кадырова, но в первом полугодии 2017 года трансферты Чечне выросли на 7%. "Пока в борьбе властей Чечни и федерального Минфина боевая ничья", - отмечала она в интервью "Кавказскому узлу" "Зубаревич: На Кавказе Кремль считает не рубли, а риски" в 2017 году.