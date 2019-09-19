Пользователи соцсетей связали с поборами пополнение фонда Кадырова

19 сентября 2019, 15:33

Обязательные пожертвования бюджетников и предпринимателей назвали пользователи соцсетей в числе источников финансирования фонда Кадырова, активы которого за год увеличились более чем в полтора раза.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году фонд имени Ахмата Кадырова за счет пожертвований увеличил свои активы почти на 1,5 млрд рублей - с 2,2 млрд рублей до 3,68 млрд рублей, что более чем в восемь раз превышает объем официальных резервных фондов республики. При этом фонд Кадырова, владеющий крупными предприятиями, продемонстрировал отсутствие доходов от предпринимательской деятельности, сообщили 17 сентября "Открытые медиа".

Фонд Кадырова создан в 2004 году, его возглавляет вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а глава Чечни Рамзан Кадыров занимает должность председателя попечительского совета. По словам Рамзана Кадырова, деньги республике дает Аллах. При этом все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить в фонд около 10% доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Пользователи соцсетей под датированными 17 сентября публикациями СМИ об увеличении активов фонда Кадырова напомнили об источниках финансирования фонда. В Чечне предпринимателям приходится перечислять часть денег в фонд Кадырова, сообщила, в частности, пользователь Facebook Milena Isaeva в комментарии к новости о фонде Кадырова. "И любые бизнесмены, те, кто проживает за пределами, если хоть что то мало-мальски делает на территории республики, отстегивают ему проценты", - написала она.

"Это как это???" – удивилась Tatyana Mikhaylova в комментарии к новости о фонде, размещенной на странице издания Znak в Facebook. "А вот так: "попробуй не пожертвовать", - ответила ей Наташа Леванина.

В 2018 году Чечня, для которой в федеральном бюджете было заложено 27,08 миллиарда рублей, вошла в пятерку самых высокодотационных регионов. По словам профессора МГУ Натальи Зубаревич, в 2016 году федеральный Минфин смог немного урезать особые бюджетные преференции Рамзана Кадырова, но в первом полугодии 2017 года трансферты Чечне выросли на 7%. "Пока в борьбе властей Чечни и федерального Минфина боевая ничья", - отметила она в 2017 году в интервью "Кавказскому узлу" "Зубаревич: На Кавказе Кремль считает не рубли, а риски".

"У бюджетников... и так низкие зарплаты", - написал 18 сентября пользователь Руслан Алиев под публикацией на YouTube-канале "Кавказ.Реалии".

"Руслан Алиев, все эти деньги идут на восстановление Чечни, а так валялись бы под матрасом", - пошутил пользователь с ником "Свободный Гражданин". "Ну хоть у учителей мог бы и не брать, они и так мало получают", - ответил Руслан Алиев. "В восстановлении Чечни должен каждый участвовать, даже уборщицы", - парировал "Свободный Гражданин".

Новости о пополнении фонда Кадырова обсуждали, в частности, пользователи Facebook на страницах изданий "МБХ Медиа", Znak и "Русская пресса". Публикации не вызвали бурного обсуждения - под ними размещено от трех до восьми комментариев. Под видеовыпуском на YouTube-канале "Кавказ.Реалий", насчитывающем 50,5 тысячи подписчиков, размещено, по состоянию на 15.33 мск, 26 комментариев.

Житель Грозного узнал о своих отчислениях в фонд из зарплатной ведомости

Пользователь Facebook Ислам Исламов, городом проживания которого указан Грозный, в комментарии к публикации председателя "Комитета против пыток"​ Игоря Каляпина о фонде Кадырова сообщил еще 13 октября 2018 года, что узнал о своих добровольных отчислениях в фонд из зарплатной ведомости.

"Месяц назад получил распечатку по зарплате, оказывается, я добровольно отчислял в этот фонд", - поделился Ислам Исламов.

"А вы не знали?" – поинтересовалась глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Теперь знаю, сохранил на память", - ответил Ислам Исламов.