Военный из Северной Осетии убит на Украине

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Алик Доброчинский из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 588 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 15 мая власти и силовики признали убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 587 бойцов из Северной Осетии.

В ходе проведения специальной военной операции убит Алик Доброчинский, 2001 года рождения, сообщила администрация Моздокского района в Telegram-канале.

Подробности биографии и гибели бойца администрация в сообщении не привела.

Число убитых на Украине комбатантов с юга России превысило 9200 Не менее 4550 бойцов из СКФО и 4652 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 588 бойцов из Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее о смерти участника СВО из Моздокского района стало известно 8 мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Данил Шепилов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.