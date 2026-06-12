×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:44, 12 июня 2026

Военный из Северной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алик Доброчинский из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 588 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 15 мая власти и силовики признали убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 587 бойцов из Северной Осетии.

В ходе проведения специальной военной операции убит Алик Доброчинский, 2001 года рождения, сообщила администрация Моздокского района в Telegram-канале.

Подробности биографии и гибели бойца администрация в сообщении не привела.

Российский военнослужащий. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53671
07:02 03.06.2026
Число убитых на Украине комбатантов с юга России превысило 9200
Не менее 4550 бойцов из СКФО и 4652 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 588 бойцов из Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее о смерти участника СВО из Моздокского района стало известно 8 мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Данил Шепилов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Алина Джикаева. Фото: Telegram-канал «Букет из черемши»
01:57, 10 июня 2026
Суд в Москве продлил арест Алины Джикаевой
Российский военнослужащий. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53671
07:02, 3 июня 2026
Число убитых на Украине комбатантов с юга России превысило 9200
Военнослужащий в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
10:13, 30 мая 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за уход из части
Алина Джикаева. Фото: t.me/alina_djikaeva
12:58, 28 мая 2026
Главред "Сапы" оставлена под стражей, несмотря на поручительства коллег
Магомед Гусейнов (в центре) и спортсмены. Кадр видеообращения из телеграм-канала "Черновик 2.0" https://t.me/chernovik_new/9205
03:28, 27 мая 2026
Дагестанский тренер заявил о трудной ситуации в Федерации спортивной борьбы России
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
11:54, 11 июня 2026
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Вениамин Кондратьев. Фото: администрация Краснодара
11:44, 11 июня 2026
Кондратьев Вениамин Иванович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:27, 11 июня 2026
Щукин Федор Вячеславович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Последние записи в блогах
Фото
12:19, 12 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Северной Осетии взялись за короткие юбки
Фото
18:02, 28 апреля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Наши в Батуми
Фото
14:47, 17 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Деньги за контракт, доверенность и судебное заседание в больничной палате 
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Пляж Анапы. Июнь 2026 г. Фото: https://t.me/makovozovy/61661
11 июня 2026, 18:17
Пользователи соцсетей усомнились в данных о чистоте анапских пляжей

Продукты из Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 июня 2026, 14:45
Армения попросила рассмотреть обоснованность ограничений на ввоз товаров в Россию

Последствия атаки БПЛА в Краснодаре. 11 июня 2026 г. Скриншот видео оперативного штаба Краснодарского края
11 июня 2026, 11:53
Пострадавшим после атаки БПЛА в Краснодаре не потребовалась госпитализация

Артур Осипян. Фото: https://www.aysor.am/
11 июня 2026, 07:07
Артур Осипян освобожден под подписку о невыезде в Армении

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше