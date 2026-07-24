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23:59, 24 июля 2026

Жители Северной Осетии назвали нестабильной ситуацию с бензином

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Наличие бензина на АЗС в Северной Осетии неравномерно, а цены на него выросли как на сетевых, так и на частных заправках, заявили опрошенные "Кавказским узлом" водители. На АЗС с недорогим топливом скапливаются очереди. 

Как писал "Кавказский узел", жители Владикавказа и Моздока 20 июля сообщили, что цены на топливо на части АЗС частных сетей в Северной Осетии немного снизились, однако дефицит бензина и очереди на федеральных заправках сохраняются. По словам водителей, рост расходов на топливо вынуждает их экономить на других статьях семейного бюджета. По состоянию на сегодня, более четверти АЗС республики не имели никакого топлива; власти республики объявили, что продажа бензина жителям других регионов ограничивается 20 литрами за транзакцию, тогда как местные жители могут заправлять до 40 литров. 

При этом Сергей Меняйло заявил, что в Северной Осетии цены на горючее вдвое ниже, чем в Кабардино-Балкарии. Жители Северной Осетии, комментируя его слова в соцсети, указали, что реальные цены на заправках значительно выше. Также они пожаловались на очереди на заправках и на отсутствие бензина в вечернее время.

Водители из Северной Осетии, опрошенные "Кавказским узлом", замечают негативные изменения в ситуации с топливом. Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения респондентов.

Житель Владикавказа Артур считает, что ситуация с бензином в регионе, "как и повсюду в России". "Главное, чтоб не стало хуже", - подчеркнул он. По его словам, работают сетевые заправки "Лукойла", "Газпрома", "Роснефти". "Частники не работают", - заметил водитель. 

Альберт охарактеризовал ситуацию как "нестабильную": по его словам, у сетевых автозаправок цены остались почти неизменными, зато частники подняли их в два раза. Мурат заявил, что бензин по приемлемой цене бывает на сетевых заправках "до обеда", - а на несетевых цена, по его оценкам, выросла на 30%. 

Бензин можно достаточно свободно найти утром на заправках "Газпрома", отметил Азамат. Частники, по его словам, продают бензин по 97-100 рублей, причем никто из них не стал снижать цены либо закрываться, несмотря на заявления властей о необходимости снизить цены.

Очереди на заправках есть, но сравнительно небольшие, указал Ваагн. "Я заправлялся на "Лукойле", там две машины передо мной были", - рассказал он. Мужчина добавил, что встречал топливо только на сетевых заправках, не на частных. 

Алан охарактеризовал ситуацию словами "печально все". Он рассказал, что очереди на разных заправках растягивались от 30 минут до двух часов в зависимости от ситуации. "Цены на бензин всюду выросли. Конечно, люди стали меньше ездить", - заявил он.

Другой водитель, тоже Алан, назвал ситуацию "неприятной". "На сетевых заправках цены выросли на 10%, а у частников еще сильнее. При этом частники не слушают требований властей о снижении цен. Кто-то из них закрылся, кто-то остался и торгует. Бензин есть, но не постоянно: он появляется, главным образом на сетевых заправках, так что иногда приходится поездить, чтобы найти. Как завозят - сразу очереди, где 30 минут, где час", - отметил он.

Еще один владикавказец находит, что бензина достаточно, но также отметил разницу в ценах. "Бензина достаточно, можно заливать полный бак. Но на одних заправках продают А-92 по 67 рублей, на других по 97. Там, где дешевле, бывают очереди минут на 30", - заявил он. 

Несколько водителей заявили, что не заметили ухудшения ситуации. Так, Алим и Тамаз настаивали, что бензина на заправках достаточно, а цена на него если и выросла, то незначительно. 

Никто из водителей не подтвердил информацию об исчезновении бензина в Ардонском районе, хотя на сайте "АЗС Северной Осетии", который ведет республиканское МинЖКХ, по состоянию на 23.55 мск сегодня, по-прежнему указано, что в этом муниципалитете в наличии есть только дизтопливо. 

С газом, по словам опрошенных жителей Владикавказа, проблем на заправках нет, его можно свободно купить. Только один из водителей по имени Алан заметил повышение цен на этот вид топлива. "Газ вырос в цене с 26 до 38 рублей, то есть более чем на 10%. Оборудование тоже подорожало, поскольку все массово хотят поставить газ", - рассказал он.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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