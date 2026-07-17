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03:27, 17 июля 2026

Военный в Нальчике приговорен к длительному сроку за неявки на службу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Тимура Насыплиева к 5,5 года колонии за две неявки на службу в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Насыплиеву вменяли два эпизода неявки в срок на службу продолжительностью свыше месяца в период мобилизации (часть 5 статьи 337 УК России). Эта статья предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Согласно версии обвинения, 19 мая 2025 года Насыплиев не явился к установленному времени в воинскую часть, дислоцированную в Ростовской области. 23 сентября его обнаружил по месту жительства сотрудник полиции. Дома военнослужащий провел более четырех месяцев.

1 декабря 2025 года Насыплиев вновь не явился на службу - уже в другую воинскую часть, дислоцированную в Моздоке. 15 апреля 2026 года он сам пришел в военный следственный отдел в Нальчике. В этот раз он также “проводил время по своему усмотрению” у себя дома - еще четыре с половиной месяца, следует из сообщения пресс-службы Нальчикского гарнизонного военного суда.

В суде Насыплиев вину признал и высказал сожаление о содеянном, но суд расценил его деяния как два тяжких преступления против военной службы, “отрицательно влияющие на выполнение повседневных задач боевой подготовки”.  

По совокупности преступлений Насыплиеву назначено 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор. 

В сообщении суда указана только фамилия осужденного, в картотеке Нальчикского гарнизонного военного суда обвиняемым значится Тимур Насыплиев. Дело поступило в суд 6 июля и было рассмотрено за одно заседание, приговор вынесен 14 июля. 

Суд не сообщает, что происходило с Насыплиевым в промежутке между эпизодами: после того как в сентябре 2025 года его нашли дома, он через два месяца снова не явился в часть уже в другом регионе. Возраст, воинское звание и место жительства осужденного в сообщении также не указаны. Комментариями Насыплиева или его адвоката относительно планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил военнослужащего Идриса Хашагульгова, который отсутствовал в части девять месяцев, к пяти годам заключения. 

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Автор: "Кавказский узел"

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