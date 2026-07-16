Суд передал завод "Арататцемент" государству в рамках дела против Царукяна

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Антикоррупционный суд передал компанию лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна «Араратцемент» под управление государству, прокуратура также требует конфискации других активов бизнесмена. Принадлежащий ему центр "Олимпаван" закрыт с момента ареста, дети вынуждены тренироваться на улице. Защита опровергла версию следствия по делу Царукяна, заявив, что он должен иметь статус потерпевшего.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля суд арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", миллиардера Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов. До этого 6 июля силовики провели обыски в доме Гагика Царукяна и во всех его компаниях. Несколько оппозиционных сил Армении назвали задержание Царукяна политическим преследованием. Пашинян в ходе предвыборной агитации в мае заявил, что завод "Араратцемент", принадлежащий семье Царукяна, будет национализирован. После этого прокуратура сообщила о деле в связи с нарушениями при приватизации предприятия. Перед выборами прокуратура направила иск в суд с требованием отменить приватизацию предприятия "Араратцемент". Работники завода "Араратцемент" 9 июля добились открытия опечатанного предприятия, при этом премьер-министр Никол Пашинян пригрозил им увольнениями за участие в акциях протеста.

Другие предприятия главы "Процветающей Армении" Гагика Царукяна после его ареста не возобновили работу. 13, 14 и 15 июля их сотрудники вышли на акции протеста, заявив, что рискуют остаться без средств к существованию.

«Араратцемент» передан государству

Антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и передал компанию «Араратцемент» на хранение и под управление государству, пишет Yerevan Today.

Как пояснили в ведомстве, данное решение принято в рамках судебного разбирательства о конфискации имущества незаконного происхождения, фигурантами которого являются лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян и связанные с ним лица.

В прокуратуре также напомнили, что в рамках этого же иска требуют взыскать в пользу Республики Армения 75 объектов недвижимости, 42 транспортных средства, доли в 38 компаниях, а также денежные средства и имущество предположительно незаконного происхождения на общую сумму около 106 миллиардов драмов (290 миллионов долларов США).

Центр «Олимпаван» все еще опечатан

С момента ареста бизнесмена, президента Национального олимпийского комитета Армении Гагика Царукяна двери центра «Олимпаван», являющегося спортивной базой комитета, опечатаны. Воспитанники «Олимпавана» сегодня были вынуждены проводить тренировки на улице, пишет News.Am

Их 107 человек, из которых, например, только 20 могут приходить в зал, расположенный на Ленинградяна, остальные не могут.

«Сегодня этим детям нужны тренировки, они готовятся к турнирам. Мы стараемся сохранить энергию детей, поднять дух, они должны участвовать в соревнованиях, другого варианта нет. Их 107 человек, из которых, например, только 20 могут приходить в зал, расположенный на Ленинградяна, остальные не могут», - заявил тренер, отметив, что хотя ему и предлагали другие залы для проведения тренировок, они маленькие и с точки зрения расположения неудобны для спортсменов.

Тренер отметил, уверен, что происходящие процессы будут длительными, следовательно, после соревнований спортсмены уйдут в отпуск.

Адвокат заявил о неверном статусе Царукяна

Адвокат арестованного лидера партии «Процветающая Армения», предпринимателя Гагика Царукяна Эмин Хачатрян заявил, что по уголовному делу об отмывании денег его подзащитный должен иметь не статус обвиняемого, а статус потерпевшего, пишет Armenia Today.

Хачатрян опубликовал документы, которые, сторона защиты совместно с работающими в Иране адвокатами получила от компетентных органов Ирана. Эти документы, как он утверждает, противоречат фактическим основаниям предъявленного Царукяну обвинения по уголовному делу, связанному с иранскими предпринимателями.

По версии Следственного комитета, участники предполагаемой преступной группы, созданной и возглавляемой Царукяном, достигли договоренностей о коммерческом сотрудничестве с рядом иранских предпринимателей и создали совместные компании. Сам Царукян назвал предъявленные ему обвинения «ложью» и «пустышкой». По данным СК, это сотрудничество использовалось как прикрытие для ввоза из Ирана в Армению 52 единиц транспортных средств, техники, топлива и других товаров с целью их последующего мошеннического хищения. По версии следствия, стоимость предполагаемо похищенного имущества составила около 8,1 млрд драмов (примерно $21 млн).

Царукян должен иметь не статус обвиняемого, а процессуальный статус потерпевшего

По словам адвоката, принадлежащий Царукяну концерн «Мульти Груп» подал две жалобы в компетентные органы Ирана относительно иранских представителей сделки. Первая жлоба была подана 14 февраля 2026 года на Армана Оламаи, Эрфана Оламаи и Гамлета Туманяна по признакам мошенничества, подделки документов, злоупотребления доверием, незаконного приобретения имущества и отмывания денег. Вторую жалобу компания подала 31 мая против Армана Оламаи, Эрфана Оламаи, Гамлета Туманяна и Хаджиали Оламаи. По словам адвоката, помимо ранее заявленных эпизодов, в ней содержатся обвинения в преступном сговоре с целью присвоения чужого имущества, легализации денежных средств, а также незаконном присвоении официального титула и должности. По словам Хачатряна, в обеих жалобах также содержатся сведения о передаче Царукяном $7,5 млн, €7 млн и 20 млн драмов. Он добавил, что, согласно данным официальной информационной системы судебной власти Ирана, производства, возбужденные на основании обеих жалоб, приняты к рассмотрению.

Адвоката подчеркивает, что возбужденные в Иране производства противоречат версии армянского следствия, согласно которой Царукян действовал в составе группы вместе с Гамлетом Туманяном, а Арман и Эрфан Оламаи признаны потерпевшими.

«Представленные документы еще раз подтверждают позицию стороны защиты о том, что Царукян должен иметь не статус обвиняемого, а процессуальный статус потерпевшего», — заявил Хачатрян.

Партия Царукяна "Процветающая Армения" вместе с другими армянскими политическими партиями ранее выступила с заявлением о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения.