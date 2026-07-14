Работники заводов Царукяна продолжили акции протеста в Ереване и Абовяне

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Сотрудники трех предприятий, связанных с арестованным лидером “Процветающей Армении” Гагиком Царукяном, вышли на акции протеста с требованием возобновить их работу. Проверки можно проводить без остановки заводов, а долгий простой несет угрозу для безопасности производства, заявили протестующие.

Как писал "Кавказский узел", предприятия главы «Процветающей Армении» Гагика Царукяна спустя неделю после его ареста не возобновили работу. Их сотрудники вышли на акции протеста, заявив, что рискуют остаться без средств к существованию. Работники завода "Араратцемент" 9 июля добились открытия опечатанного предприятия, при этом премьер-министр Никол Пашинян пригрозил им увольнениями за участие в акциях протеста.

7 июля суд арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", миллиардера Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов. До этого 6 июля силовики провели обыски в доме Гагика Царукяна и во всех его компаниях. Несколько оппозиционных сил Армении назвали задержание Царукяна политическим преследованием. Пашинян в ходе предвыборной агитации в мае заявил, что завод "Араратцемент", принадлежащий семье Царукяна, будет национализирован. После этого прокуратура сообщила о деле в связи с нарушениями при приватизации предприятия. Перед выборами прокуратура направила иск в суд с требованием отменить приватизацию предприятия "Араратцемент".

Акции протеста сегодня прошли в Ереване и Абовяне - городе, расположенном в десяти километрах от столицы. Участниками акций стали сотрудники предприятий «Мульти Табак», «Арарат» и «Мульти Стоун»: по их словам, действия властей оставили в неопределенности тысячи работников компаний, связанных с политиком, при этом предприятия могли бы работать параллельно с проверками.

«Мульти Табак»

Работники табачной компании Царукяна добиваются от властей либо разрешения возобновить работу, либо четкого графика простоя. Они потребовали сообщить, как долго продлится закрытие. «Нам нужно знать, как мы должны решать наши проблемы», - сказал один из сотрудников.

Из-за проблем на рынке производство в простаивало последние три месяца, но в этот период сотрудники продолжали получать зарплату. При этом выплаты за июнь пока не перечислены. Участники акции также потребовали освободить Царукяна и заявили, что при вынужденном простое государство должно компенсировать работникам потери, сообщает Armenia Today.

«Мы не просим милостыню, мы требуем свою работу. Пусть откроют завод, чтобы мы могли нормально работать и содержать семьи», - цитирует издание слова участницы акции.

Среди работников «Мульти Табак» есть около 20 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. «Я смог получить эту работу благодаря добрым людям. Это очень хорошая команда. Нас всех тепло приняли. Нам всем нужно платить за аренду и обучение. Откуда нам взять деньги? В других местах нас не берут», - рассказал один из работников-беженцев.

Мужчина добавил, что после переселения в Армению он около года не мог найти работу, передает Panorama.am.

«Осуждая Царукяна, власти осуждают порядка 15 тысяч работников его предприятий», - приводит слова участников акции Arminfo.

«Мы все по уши в кредитах и долгах. Так продолжаться не может. Уже девять дней мы сидим без работы. Если завод не откроют, мы готовы пойти на все», - заявила еще одна сотрудница, чьи слова цитирует Aysor.am.

«Арарат»

Сотрудники Ереванского коньячно-винно-водочного комбината «Арарат» также потребовали открыть предприятие и проводить проверки без остановки производства.

По словам участников акции, без работы остались 500-700 человек. Кроме того, закрытие завода затронуло около 1500 членов их семей.

Работники предупредили об угрозе аварии в центре Еревана: в трубах аппаратов скопилось большое количество спирта, емкости не опорожнены, что в жару может создать опасность не только для завода, но и для соседних зданий, сообщает «Голос Армении».

«Мульти Стоун»

Работники абовянского предприятия «Мульти Стоун» потребовали от следователей снять пломбы и восстановить их право на труд. Ворота завода опечатаны с 6 июля, сотрудники восьмой день находятся в вынужденном простое. К предприятию, возле которого проходила акция, стянулись полицейские, но собравшиеся заявили, что не понимают причин их присутствия.

Участники акции направились в Абовянский следственный отдел и предупредили, что могут перекрыть трассу Ереван-Севан. Вопросы к Царукяну, подчеркнули они, не должны лишать работников заработка. После того как Следственный комитет не ответил на обращение, акция продолжилась, сообщает Armenia Today.

По словам работников, внутри завода находится оборудование, требующее постоянного контроля. Отсутствие доступа специалистов к нему может привести к техническим неполадкам и угрозе безопасности.

«Наш премьер-министр разъезжает по всей стране, делает селфи. При этом он хотя бы задумывается о том, что 15 000 человек остались без работы? Кто о нас подумает?» — выразила негодование одна из сотрудниц, чьи слова передает Pastinfo.