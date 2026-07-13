Сотрудники предприятий Царукяна потребовали возобновить их работу.
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Спустя неделю после приостановления работы предприятий арестованного главы «Процветающей Армении» Гагика Царукяна их работа так и не возобновлена, заявили участники акции протеста, отметив, что рискуют остаться без средств к существованию.
Как писал "Кавказский узел", сотрудники принадлежащего лидеру "Процветающей Армении" Гагику Царукяну завода "Араратцемент" потребовали открыть предприятие, опечатанное несколько дней. Директор завода после переговоров с силовиками сообщил, что получил разрешение возобновить работу. Пашинян пригрозил увольнениями сотрудникам предприятия за участие в акциях протеста.
7 июля суд арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", миллиардера Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов. До этого 6 июля силовики провели обыски в доме Гагика Царукяна и во всех его компаниях. Несколько оппозиционных сил Армении назвали задержание Царукяна политическим преследованием. Премьер-министр Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации в мае заявил, что завод "Араратцемент", принадлежащий семье Царукяна, будет национализирован. После этого прокуратура сообщила о деле в связи с нарушениями при приватизации предприятия. Перед выборами прокуратура направила иск в суд с требованием отменить приватизацию предприятия "Араратцемент".
Сотрудники предприятий, принадлежащих Гагику Царукяну вышли на акции протеста. Компании, принадлежащие лидеру ППА, опечатаны, из-за чего тысячи сотрудников остались без работы: люди требуют позволить им работать, пишет Yerevan Today.
Наше требование — дать нам возможность работать, заявила одна из сотрудниц винно-коньячного комбината "Арарат", принадлежащего Гагику Царукяну.
«Уже неделю мы не работаем, и никто ничего конкретного не говорит. Наша просьба — чтобы мы все вернулись к работе», — отметила женщина.
«Я из Арцаха, живу на съемной квартире, мы не работаем уже неделю, правительство собирается решать наш вопрос?», - говорит другая участница акции.
Участники акции заявили, что сотрудники не должны страдать из-за претензий правоохранительных органов к собственнику компаний, и призвали власти разрешить предприятиям возобновить работу. По словам сотрудников «Мульти Стоун», 6 июля они пришли на работу, однако ворота предприятия были опечатаны. Работники заявили, что уже восьмой день находятся в вынужденном простое и не получают разъяснений о сроках возобновления работы. После акции сотрудники направились к Абовянскому следственному отделу и заявили о намерении перекрыть трассу Ереван — Севан, если их требования не будут выполнены и как можно скорее завод не возобновит работу, пишет Armenia Today.
«Если у них есть вопросы к Царукяну, пусть обсуждают их с ним. Какое отношение к этому имеют сотрудники?» — заявили участники акции.
По их словам, остановка предприятий носит политический характер, а ее последствия затрагивают рядовых сотрудников, а не собственника компаний.
Сотрудники Ереванского коньячно-винно-водочного комбината «Арарат» потребовали разрешить предприятию продолжить работу параллельно со следственными действиями. По словам одной из сотрудниц, без заработка остались более 500 работников, а последствия остановки предприятия затронули около 1500 членов их семей. Она напомнила, что многие из оставшихся без заработка сотрудников семей выплачивают кредиты и содержат семьи. По ее словам, руководство комбината не может объяснить людям, когда предприятие откроется.
«Народ ни в чем не виноват, не нужно вымещать на нем злость. Все необходимо делать гораздо цивилизованнее», — сказала она.
Нас отправил домой не работодатель. Это делается на государственном уровне, поэтому ответственность несет государство
Она призвала государственные органы услышать сотрудников и не оставлять людей без средств к существованию. Другая сотрудница комбината заявила, что сотрудники поддерживают Царукяна, однако главным вопросом для них остается сохранение рабочих мест. Она напомнила, что предприятие продолжало работать даже во время пандемии коронавируса, и призвала проводить правовые процедуры без потрясений для экономики и населения.
«Нас отправил домой не работодатель. Это делается на государственном уровне, поэтому ответственность несет государство», — заявила она.
Сотрудники службы безопасности также предупредили о производственных рисках. По их словам, из-за высокой температуры сырье может испортиться, а отсутствие доступа специалистов к оборудованию и емкостям со спиртом повышает риск аварий. Они призвали допустить персонал на предприятие для контроля технологических процессов.
Участники акции обратились к премьер-министру Николу Пашиняну с требованием дать им возможность вернуться на рабочие места, пишет News.Am.
«Мы просим, требуем от нашего премьер-министра – понимайте это как хотите – дать людям возможность работать. У всех есть семьи и кредиты. Мы стоим и будем стоять рядом с нашим руководителем, это даже не обсуждается. Сейчас мы пытаемся донести наш голос до премьер-министра, чтобы ситуация была урегулирована. Если простой затянется, время и ход событий покажут дальнейшие шаги», - сказала сотрудница винно-коньячного предприятия,
Аналогичные акции протеста пришли и 11 июля, отмечает агентство.
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