Боец из Ростовской области убит в военной операции

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Александр Груцынов убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 941 бойца из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", на 12 июля представители власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 940 бойцов из Ростовской области.

Александр Груцынов убит в зоне СВО, сообщила в своем Telegram-канале администрация Каменского района, отчитываясь о передаче ордена Мужества его матери.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 941 бойца из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В октябре 2025 года администрация Каменского района сообщила, что на Украине убит Александр Стрижак.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.