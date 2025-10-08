×

Кавказский узел

RU
Главная   /   Лента новостей
15:58, 8 октября 2025

Власти назвали имя убитого комбатанта из Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Стрижак убит в зоне боевых действий. С начала российской операции на Украине власти официально назвали имена как минимум 722 убитых там комбатантов из Ростовской области. 

Как писал "Кавказский узел", ко 2 октября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 721 бойцов из Ростовской области.

Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
05:51 06.10.2025
Власти назвали имена 7550 убитых в зоне СВО бойцов из регионов юга России
В ходе специальной военной операции были убиты не менее 3750 бойцов из регионов СКФО и 3800 бойцов из регионов ЮФО.

Имя Алексея Стрижака было названо в отчете о встрече главы администрации Каменского района Владимира Савина с Натальей Стрижак, матерью убитого. Алексей Стрижак отправился в зону боевых действий в начале 2024 года. Служил разведчиком-снайпером в группе специального назначения. Погиб 10 января 2025 года. Его семья получила медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, говорится в сообщении в телеграм-канале администрации. 

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 722 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

