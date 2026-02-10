Гражданин Узбекистана осужден за подготовку теракта на Ставрополье
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Узбекистана Жавохира Уткирова к 20 годам колонии по делу о подготовке теракта в здании правительства Ставропольского края.
Дело слушалось в Южном окружном военном суде с декабря 2024 года, приговор по нему вынесен сегодня.
Согласно версии обвинения и суда, 14 января 2023 года Уткиров записал видео - перед камерой он согласился действовать в интересах международной террористической организации "Исламское государство"*. Запись он направил представителю этого объединения.
Позже Уткиров по указанию руководителя организации обязался выбрать населенный пункт России и провести там разведку объекта для совершения теракта. 23 сентября Уткиров прибыл из Узбекистана в РФ, сообщил о выбранном им населенном пункте - Ставрополе - и сфотографировал там несколько объектов. Также он должен был арендовать квартиру для изготовления самодельной взрывчатки, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда в Telegram-канале.
В декабре руководитель сообщил Уткирову о предполагаемом месте совершения теракта, указав на здание правительства Ставропольского края. После этого Уткиров приобрел компоненты для изготовления взрывчатки, изготовил самодельное взрывное устройство, а потом перенес его в тайник. 18 декабря 2023 года силовики задержали гражданина Узбекистана.
В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным в участии в деятельности террористической организации , террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и других преступлениях. Ему назначено 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафом в 1 миллион рублей, уточнила пресс-служба суда.
"Кавказский узел" также писал, что следователи на Ставрополье заподозрили местную жительницу в финансовой поддержке участников террористической организации. Суд отправил женщину под арест.
* террористическая организация, запрещенная в России.
