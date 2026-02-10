×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
12:57, 10 февраля 2026

Оставлен в силе приговор Арегу Щепихину

Арег Щепихин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу защиты на приговор блогеру Арегу Щепихину, который был похищен чеченскими силовиками и осужден на пять лет колонии.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября 2025 года Пресненский райсуд Москвы приговорил Арега Щепихина к пяти годам лишения свободы. В качестве дополнительного наказания ему назначен запрет на администрирование сайтов и публикацию материалов в интернете в течение 2,5 лет после освобождения. Адвокат по назначению Оксана Сотникова подала апелляционную жалобу на приговор.

Арег Щепихин в одном из роликов призывал убедить власти России изгнать мусульман "на Кавказ", а "евреев" - из России, поскольку, по его утверждению, "народ выбрал путь христианства". Также он высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В окончательном обвинении ему вменили три уголовные статьи . 26 июня Щепихин извинился в суде перед жителями Кавказа, заявив, что раскаивается. 

Суд апелляционной инстанции оставил без изменений приговор Арегу Щепихину, приняв во внимание позицию прокуратуры, сообщила сегодня в своем телеграм-канале прокуратура Москвы.

Приговор вступил в законную силу

"Ведомство уточнило, что приговор обжаловали осужденный и его защита. Апелляционной инстанцией Московского городского суда жалоба оставлена без удовлетворения, приговор суда первой инстанции – без изменения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в публикации.

Напомним, 40-летний Арег Щепихин 3 июня 2025 года был похищен на Ярославском вокзале в Москве при большом скоплении людей. Власти Чечни заявили, что это было задержание. 6 июня Щепихин был официально задержан и обвинен по статьям о призывах к экстремизму и разжиганию вражды. Участники похищения Арега Щепихина, трое из которых предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, были освобождены под подписку о невыезде. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

Арег Щепихин – уроженец Еревана. По словам сестры, он сменил фамилию Оганесян после женитьбы в 2012 году, взяв фамилию жены, "чтобы было легче работать в госучреждениях".

Амбулаторная экспертиза не нашла у Арега Щепихина психических отклонений, которые могли бы повлиять на совершение преступления. Ранее в суде было заявлено, что у Щепихина диагностировано смешанное расстройство личности, и этот диагноз, по мнению опрошенных "Кавказским узлом" адвокатов, суд обязан учитывать. "Судя по моему опыту по схожим делам, здесь возможно выйти на колонию-поселение", - указывал адвокат блогера Андрей Безверхний. 

Автор: "Кавказский узел"

