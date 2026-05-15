Саралиев отчитался об обмене пленными с Украиной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первый этап большого обмена пленными состоялся сегодня с Украиной. В Россию вернулись 205 военнопленных, рапортовал депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

Как писал "Кавказский узел", 5 и 6 марта Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате "500 на 500", а месяцем ранее, 5 февраля, в ходе первого в 2026 году обмена в Россию были возвращены 157 военных и трое гражданских лиц. 24 апреля депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил об очередном обмене военнопленными между Россией и Украиной, особо поблагодарив Рамзана Кадырова. Он указал, что украинские участники обмена были взяты в плен бойцами "Ахмата".

Рамзан Кадыров на следующий день после февральского обмена отчитался, что 20 из возвращенных - уроженцы Чечни. Журналисты выяснили, что среди возвращенных чеченских бойцов есть осужденный за сексуальное насилие над детьми и бывший чиновник. Российская сторона при обсуждении обменов пленными в первую очередь требует возвращать "кадыровцев из "Ахмата", отметил по итогам обмена 5 февраля украинский проект "Хочу жить" в своем Telegram-канале.

В ходе сегодняшнего обмена в Россию из украинского плена вернулись 205 военнослужащих из разных регионов, а 205 пленных украинцев были возвращены Украине, сообщил Шамсаил Саралиев в своем Telegram-канале.

Российские бойцы сейчас находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем они будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации. Посредниками при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты, сообщила пресс-служба Минобороны России.