×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:01, 14 мая 2026

За два дня собрано более 35 тысяч рублей на передачи Зареме Мусаевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С 12 мая на передачи Зареме Мусаевой собрано более 35 тысяч рублей. Чтобы обеспечить ее всем необходимым на полгода, требуется 300 тысяч рублей. 

Как писал "Кавказский узел", 12 мая правозащитники объявили сбор средств для политзаключенной Заремы Мусаевой, которая нуждается в лекарствах и специальном диабетическом питании. Сумма сбора составляет 300 тысяч рублей, эта сумма позволит обеспечить политзаключенную всем необходимым на полгода. 

В августе 2025 года Шалинский суд Чечни приговорил Зарему Мусаеву к трем годам и 11 месяцам заключения по делу о дезорганизации работы колонии-поселения. 16 февраля Верховный суд Чечни отменил приговор Мусаевой и по просьбе прокурора направил дело на новое рассмотрение. По итогам повторного рассмотрения уголовного дела о дезорганизации деятельности исправительного учреждения суд назначил Зареме Мусаевой 3 года и 10 месяцев колонии-поселения. Мусаева обжаловала приговор. Судом была безоговорочно принята сторона обвинения, а право Заремы Мусаевой на защиту в ходе двухдневного рассмотрения дела было нарушено, заявила защита. В начале апреля правозащитники направили в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям жалобу чеченской политзаключенной Заремы Мусаевой. В ней женщина указала, что ее наказывают за действия сыновей, которые выступают с критикой руководства Чечни, а судебные заседания по делу идут с нарушениями.

За два дня для политзаключенной Заремы Мусаевой, которая нуждается в лекарствах и специальном диабетическом питании, собрано более 35 тысяч рублей. Сумма сбора составляет 300 тысяч рублей, она позволит обеспечить Мусаеву необходимым на полгода. Сбор денег ведется на платформе взаимопомощи "Заодно".

"Зарема - политзаключенная и мать чеченских активистов, о которых Рамзан Кадыров писал: "Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей". С 2022 года Зарема в заключении. В 2026 году ее приговорили еще к 3 годам и 10 месяцам колонии", - говорится на странице платформы.

Правозащитники подчеркнули, что У Заремы инсулинозависимый диабет. Сбор поможет оплатить передачи на шесть месяцев. В передачах будут: еда, медикаменты, одежда и предметы первой необходимости.

Напомним, что в марте 2025 года правозащитники собирали такую же сумму на годовой запас лекарств, средств реабилитации и расходных материалов, необходимых Мусаевой. Две трети нужной суммы были собраны за две недели. "Спасибо за поддержку, вы меня спасаете", - написала Зарема Мусаева после передачи лекарств. 

Зарема Мусаева - супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:37, 14 мая 2026
Оставлен в силе приговор жителю Карачаево-Черкесии за убийство туриста
18:03, 14 мая 2026
Возобновлен выезд российских детей в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении
17:23, 14 мая 2026
Житель Дагестана обвинен в оправдании терроризма
15:23, 14 мая 2026
Боец из Дагестана убит в военной операции
05:33, 14 мая 2026
Боец из Дагестана убит на Украине
22:05, 13 мая 2026
1
 Военнослужащий осужден в Нальчике за самовольный уход из части
Все события дня
Новости
Мансур Мовлаев. Фото: Orda.kz https://orda.kz/chechenskogo-oppozicionera-otpravili-pod-arest-v-almaty-401794/
07:26, 13 мая 2026
Продление ареста Мовлаева обжаловано на фоне международного резонанса
Паломники в аэропорту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:51, 13 мая 2026
Кадыров отчитался об отправке первых паломников в хадж
Зарема Мусаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
21:39, 12 мая 2026
Правозащитники объявили сбор на передачи для Заремы Мусаевой
Гудермесский городской суд. Фото корреспондента "Кавказского узла".
20:59, 12 мая 2026
Суд отказался истребовать показания силовика из дела об убийстве Кардашова
02:51, 12 мая 2026
300 человек эвакуированы из многоэтажки в Грозном из-за пожара
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:41, 14 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:48, 13 мая 2026
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Католикос-патриарх Грузии Шио III. Фото https://patriarchate.ge/news/3451
17:21, 12 мая 2026
Шио III
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Последние записи в блогах
Фото
18:46, 14 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жители Чечни проиграли суд о возмещении ущерба после землетрясения
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
14 мая 2026, 16:23
Верующие после обострения ситуации в Иране пополнили список политзаключенных в Азербайджане

Пляж в Анапе. 13 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16020
14 мая 2026, 14:23
Роспотребнадзор отказался предоставить данные о состоянии пляжей Анапы

Cотрудники полиции арестовывают женщин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14 мая 2026, 10:26
Три сотрудницы детсада в Махачкале арестованы после травмы воспитанницы

Ростовская АЭС. Фото: ArtemBegotsky https://ru.wikipedia.org/
14 мая 2026, 09:28
Атака на Волгодонск завершилась без последствий для Ростовской АЭС

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше