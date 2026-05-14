За два дня собрано более 35 тысяч рублей на передачи Зареме Мусаевой

С 12 мая на передачи Зареме Мусаевой собрано более 35 тысяч рублей. Чтобы обеспечить ее всем необходимым на полгода, требуется 300 тысяч рублей.

В августе 2025 года Шалинский суд Чечни приговорил Зарему Мусаеву к трем годам и 11 месяцам заключения по делу о дезорганизации работы колонии-поселения. 16 февраля Верховный суд Чечни отменил приговор Мусаевой и по просьбе прокурора направил дело на новое рассмотрение. По итогам повторного рассмотрения уголовного дела о дезорганизации деятельности исправительного учреждения суд назначил Зареме Мусаевой 3 года и 10 месяцев колонии-поселения. Мусаева обжаловала приговор. Судом была безоговорочно принята сторона обвинения, а право Заремы Мусаевой на защиту в ходе двухдневного рассмотрения дела было нарушено, заявила защита. В начале апреля правозащитники направили в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям жалобу чеченской политзаключенной Заремы Мусаевой. В ней женщина указала, что ее наказывают за действия сыновей, которые выступают с критикой руководства Чечни, а судебные заседания по делу идут с нарушениями.

За два дня для политзаключенной Заремы Мусаевой, которая нуждается в лекарствах и специальном диабетическом питании, собрано более 35 тысяч рублей. Сумма сбора составляет 300 тысяч рублей, она позволит обеспечить Мусаеву необходимым на полгода. Сбор денег ведется на платформе взаимопомощи "Заодно".

"Зарема - политзаключенная и мать чеченских активистов, о которых Рамзан Кадыров писал: "Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей". С 2022 года Зарема в заключении. В 2026 году ее приговорили еще к 3 годам и 10 месяцам колонии", - говорится на странице платформы.

Правозащитники подчеркнули, что У Заремы инсулинозависимый диабет. Сбор поможет оплатить передачи на шесть месяцев. В передачах будут: еда, медикаменты, одежда и предметы первой необходимости.

Напомним, что в марте 2025 года правозащитники собирали такую же сумму на годовой запас лекарств, средств реабилитации и расходных материалов, необходимых Мусаевой. Две трети нужной суммы были собраны за две недели. "Спасибо за поддержку, вы меня спасаете", - написала Зарема Мусаева после передачи лекарств.

Зарема Мусаева - супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

