Три сотрудницы детсада в Махачкале арестованы после травмы воспитанницы

Две воспитательницы и няня в Махачкале обвиняется в причастности к травматической ампутации мизинца у девочки в детском саду.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля 10 воспитанников частного детсада в селе Параул Карабудахкентского района были госпитализированы с отравлением угарным газом. Позже из больницы были выписаны трое из 10 детей. Причиной отравления был назван отопительный прибор, с нарушениями подключенный к газопроводу.

Вчера, 13 мая, суд в Махачкале арестовал трех сотрудниц детсада №22 - двух воспитательниц и няню, которые подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Согласно материалам дела, 8 мая девочка, 2023 года рождения, получила серьезную травму стопы, находясь под присмотром в детсаду. Ребенок был госпитализирован с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы", сообщает ТАСС со ссылкой на Следком России.

Пострадавшей в детсаду Махачкалы девочке, по предварительной версии, сначала прищемило мизинец дверью, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана. "По предварительной версии, дверью сначала прищемило, мизинец начал отрываться, а воспитательницы его уже дорезали", - сказал источник. При этом палец, который оторвало девочке, положили ей в колготки, и он выпал дома.

Девочку выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, сообщил врач-ортопед, оперировавший девочку, Ибрагим Евтемиров. "При поступлении состояние ребенка было средней степени тяжести. Девочка истерила в отделении, поэтому мама до операции ждала с ней в холле. (12 мая) ребенка выписали в удовлетворительном состоянии", - рассказал врач.

Семья срочно доставила ребёнка в детскую многопрофильную больницу. По словам врачей, ткани уже не подлежали восстановлению из-за длительного времени и ненадлежащего хранения. По предварительным сведениям, палец был удалён за 2,5 часа до того, как девочку забрали из сада, сообщил телеграм-канал "Нетипичная Махачкала".

"Ни перевязки, ничего не было. Но каким-то образом они же там кровь останавливали, обезболили, возможно, какими-то медикаментами, наверное, ребёнка закачали. Она какая-то вялая была, лишь сказала: "Папа, нога болит". Ребёнок просто смотрит мультики, потом вздрагивает и кричит: "Тётя, не делай вава, позвоните моей маме, позвоните маме", - цитирует слова дедушки телеграм-канал.

Напомним, что в октябре 2025 года уголовное дело было возбуждено против сотрудницы детского сада в Кропоткине, которая била и оскорбляла трехлетнюю воспитанницу.