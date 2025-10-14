Воспитательница детского сада на Кубани обвинена в избиении ребенка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело возбуждено против сотрудницы детского сада в Кропоткине, которая била и оскорбляла трехлетнюю воспитанницу.

Как писал "Кавказский узел", в августе против воспитательницы их Новороссийска было возбуждено уголовное дело за избиение и оскорбления воспитанницы детского сада.

Уголовное дело возбуждено против 60-летней воспитательницы детского сада в Кропоткине, которая, как утверждает следствие, несколько раз ударила трехлетнюю девочку и неоднократно кричала на нее, пишет 13 октября "Кубань 24".

В полицию обратилась мама девочки, которая обнаружила на ее теле и лице кровоподтеки. Воспитательница обвинена в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ), ей грозит до трех лет лишения свободы, информирует "Коммерсант".