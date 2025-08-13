Избиение ребенка обернулось уголовным преследованием воспитательницы из Новороссийска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Широкая огласка избиения и оскорбления воспитанницы детского сада привела к возбуждению уголовного дела.

Как писал "Кавказский узел", в апреле суд признал бывшую воспитательницу владикавказского детсада виновной в избиении и травмировании двухлетнего мальчика. Женщина приговорена к штрафу в 15 тысяч рублей. В этом случае в результате грубого обращения двухлетний мальчик получил перелом руки.

Уголовное дело возбуждено в отношении воспитательницы детского сада в Новороссийске, которую подозревают избиении и оскорблении воспитанницы, рапортовало сегодня региональное управление Следкома по Краснодарскому краю.

"12 августа в одном из детских садов в городе Новороссийске воспитатель оскорбляла малолетнюю девочку, а также применяла к ней физическую силу. Ситуация получила широкое распространение в публичном пространстве", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства.

Уголовное дело против воспитателя возбуждено по статье 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Воспитательницу уже уволили, сообщили Telegram-каналу медиахолдинга «Краснодар» в полиции Новороссийска.

Видео опубликовали несколько телеграм-пабликов Краснодарского края. На ролике женщина сначала нецензурно оскорбила отказывавшуюся есть девочку, а затем несколько раз ударила ее по голове. К 15.15 мск видео набрало в телеграм-канале «ЧП Краснодара и края» 28,9 тысяч просмотров, а в канале медиахолдинга «Краснодар» - 1,8 тысяч.

«Не человек. Если нервы не в порядке с детьми работать нельзя. Бедный малыш», - отреагировала читательница паблика «Краснодар» Елена.

«Если родители проявят инициативу, то будет наказание по статье», - считает пользовательница под ником Натали.

Отметим, что 12 августа стало известно о том, что уголовное дело об истязании несовершеннолетнего возбуждено против учителя частной школы в Гудермесе, который избивал учеников палкой.