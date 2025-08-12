Учитель частного медресе в Гудермесе попал под следствие после избиения учеников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело об истязании несовершеннолетнего возбуждено против учителя частной школы в Гудермесе, который избивал учеников палкой.

Как писал "Кавказский узел", в июле чеченский Следком рапортовал о проверке ролика с избиением несовершеннолетних учеников. Уполномоченный по правам ребенка в регионе отчитался, что преподаватель был уволен, а Духовное управление мусульман Чечни закрыло медресе в Гудермесе после инцидента. Насилие над учениками противоречит шариату и этике ислама, а по светским законам может подпадать под статью об истязании, указали правозащитники и юристы.

На опубликованном видео зафиксировано избиение как минимум четырех детей. Сначала преподаватель бьет палкой по ногам и другим частям тела нескольких учащихся. Один из мальчиков, получив удары, падает на пол. Далее педагог наносит удары другому ученику, а также еще двоим. В конце видео все четверо детей, после наказания, выполняют физическое упражнение.

Следственное управление СКР по Чечне отчиталось сегодня о возбуждении уголовного дела по факту насилия над учениками медресе в Гудермесе. Дело возбуждено по статье об истязании несовершеннолетнего (часть 2 статьи 117 УК России), которая предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

По информации следствия, преподаватель частной школы с марта по май 2025 года "систематически наносил побои трем несовершеннолетним мальчикам", используя в качестве орудия кусок полипропиленовой трубы, говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

По делу проводятся судебные экспертизы. В чеченском Следкоме не уточнили, задержан ли подозреваемый и избрана ли ему мера пресечения.

Ранее муфтий Чечни заявил, что молодому человеку, который избивал учеников на видео, 17 лет, и он не имел аккредитации муфтията для преподавания в медресе.

