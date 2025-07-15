×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:47, 15 июля 2025

Частное медресе закрыто в Чечне из-за видео с избиением ученика

Шамиль Минкаилов. Фото: Грозный-информ https://www.grozny-inform.ru/news/crime/173189/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Духовное управление мусульман Чеченской Республики закрыло частное медресе в Гудермесе, в котором произошел инцидент с избиением учащегося. "Медресе, где произошёл инцидент, является коммерческим учреждением. В связи с выявленными нарушениями оно было немедленно закрыто", - говорится в сообщении на сайте управления.

Как писал "Кавказский узел", чеченский Следком рапортовал о проверке ролика с избиением несовершеннолетних учеников. Уполномоченный по правам ребенка в регионе отчитался, что инцидент произошел полтора месяца назад, а преподаватель был уволен.

На опубликованном видео зафиксировано избиение как минимум четырех детей. Сначала преподаватель использует палку для нанесения ударов по ногам и другим частям тела нескольких учащихся. Один из мальчиков, получив удары, падает на пол. Далее педагог наносит удары другому ученику, а также ещё двоим. В конце видео все четверо детей, после наказания, выполняют физическое упражнение.

17-летний Шамиль Минкаилов, фигурирующий на видеозаписи, не имел аккредитации муфтията для преподавания в медресе «Ан-Нур», подчеркнул Межиев. «Он не имел ни сертификата, ни разрешения от нас на проведение уроков», —цитирует его слова ИА «Чечня сегодня».

«Если ученик не готов учиться — его нужно отправить домой, а не применять силу», подчеркнул муфтий. По его словам, «все необходимые меры по данному инциденту уже приняты, виновные привлечены к ответственности», пишет «Грозный-информ». В сообщении, однако, не разъясняется, в чем заключались принятые меры 

По данным ДУМ, в Чечне функционирует более 400 бесплатных и коммерческих медресе, где проходят обучение свыше 43 тысяч детей.

Жестокость по отношению к детям недопустима, прокомментировали пользователи соцсети видео избиения учеников школы хафизов в Чечне.

"Кавказский узел" сообщал, что министр образования Чечни отозвал лицензию у частной гимназии после публикации в сети видео, на котором педагог избивает двух учеников. Ранее в сети было распространено видео, из которого следует, что учительница ударила одного из учеников указкой, второго мальчика она несколько раз ударила рукой по голове. Ранее учительница истории в общеобразовательной школе населенного пункта Червленая Шелковского района избила деревянной палкой одного из своих учеников.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
05:58, 15 июля 2025
Экспертиза признала Щепихина* вменяемым
Грозный. Фото: Rasul70. https://ru.wikipedia.org/
17:30, 14 июля 2025
Отправка отцов на фронт стала условием освобождения троих школьников в Грозном
Избиение учеников школы хафизов в Чечне. 14 июля 2025 г. Скриншот видео https://www.gazeta.ru/social/news/2025/07/14/26263646.shtml
14:48, 14 июля 2025
Власти Чечни отреагировали на избиение учеников в школе хафизов
Лаура Авторханова. Фото из телеграм-канала правозащитной группы "Марем" https://t.me/marem_group/1196
07:01, 14 июля 2025
Лаура Авторханова покинула отдел полиции в Тбилиси
02:04, 14 июля 2025
Правозащитники призвали полицию Грузии защитить Лауру Авторханову
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Субхан Мамедов. Фото: соцсети Субхана Мамедова (SUBO)
15 июля 2025, 10:50
Объявлен в розыск лишенный гражданства России азербайджанский блогер

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtisambebi / მთის ამბები на YouTube.
15 июля 2025, 00:53
Мзия Амаглобели дала показания в суде

Отсутствие воды в кране. Скриншот фото https://gvk86.ru/press-center/30116/ от 01.03.24.
14 июля 2025, 19:56
Петицию о проблемах с водоснабжением Ставрополья поддержали более 3700 жителей

Грозный. Фото: Rasul70. https://ru.wikipedia.org/
14 июля 2025, 17:30
Отправка отцов на фронт стала условием освобождения троих школьников в Грозном

Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Показать больше