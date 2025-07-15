Частное медресе закрыто в Чечне из-за видео с избиением ученика

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Духовное управление мусульман Чеченской Республики закрыло частное медресе в Гудермесе, в котором произошел инцидент с избиением учащегося. "Медресе, где произошёл инцидент, является коммерческим учреждением. В связи с выявленными нарушениями оно было немедленно закрыто", - говорится в сообщении на сайте управления.

Как писал "Кавказский узел", чеченский Следком рапортовал о проверке ролика с избиением несовершеннолетних учеников. Уполномоченный по правам ребенка в регионе отчитался, что инцидент произошел полтора месяца назад, а преподаватель был уволен.

На опубликованном видео зафиксировано избиение как минимум четырех детей. Сначала преподаватель использует палку для нанесения ударов по ногам и другим частям тела нескольких учащихся. Один из мальчиков, получив удары, падает на пол. Далее педагог наносит удары другому ученику, а также ещё двоим. В конце видео все четверо детей, после наказания, выполняют физическое упражнение.

17-летний Шамиль Минкаилов, фигурирующий на видеозаписи, не имел аккредитации муфтията для преподавания в медресе «Ан-Нур», подчеркнул Межиев. «Он не имел ни сертификата, ни разрешения от нас на проведение уроков», —цитирует его слова ИА «Чечня сегодня».

«Если ученик не готов учиться — его нужно отправить домой, а не применять силу», подчеркнул муфтий. По его словам, «все необходимые меры по данному инциденту уже приняты, виновные привлечены к ответственности», пишет «Грозный-информ». В сообщении, однако, не разъясняется, в чем заключались принятые меры

По данным ДУМ, в Чечне функционирует более 400 бесплатных и коммерческих медресе, где проходят обучение свыше 43 тысяч детей.

Жестокость по отношению к детям недопустима, прокомментировали пользователи соцсети видео избиения учеников школы хафизов в Чечне.

"Кавказский узел" сообщал, что министр образования Чечни отозвал лицензию у частной гимназии после публикации в сети видео, на котором педагог избивает двух учеников. Ранее в сети было распространено видео, из которого следует, что учительница ударила одного из учеников указкой, второго мальчика она несколько раз ударила рукой по голове. Ранее учительница истории в общеобразовательной школе населенного пункта Червленая Шелковского района избила деревянной палкой одного из своих учеников.