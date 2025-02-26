Гимназия в Чечне закрыта после избиения педагогом учеников

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Министр образования Чечни отозвал лицензию у частной гимназии после публикации в сети видео, на котором педагог избивает двух учеников.

Министр образования и науки Чечни Хож-Бауди Дааев, посетил сегодня одну из гимназий, после того как в сети были опубликована видеозапись, на которой учительница бьет ребенка. В школе не оказалось ни директора, ни виновницы инцидента, сообщило сегодня агентство "Чечня сегодня". "К руководству будут приняты дополнительные меры. В республике распространился ролик, согласно которому одна из учительниц применяет неправомерные, мягко говоря, действия к одному из учеников. Здесь мы также будем разбираться», - привело слова министра агентство.

Дааев заявил, что эта гимназия по итогам прошлого года продемонстрировала низкие показатели. "Мы считаем, что такое ведение образовательной программы — это, в кавычках, обманывать детей и родителей нельзя. Мы принимаем решение, что министерство в рамках своей правомочной деятельности отзывает лицензию на деятельность, которая в этом учреждении была с 2017 года", - сообщил Дааев.

Как следует из видео инцидента, которое опубликовал в частности Telegram-канал "ЧП Грозный", учительница ударила одного из учеников указкой, второго мальчика она несколько раз ударила рукой по голове.

Как следует из информации на сайте гимназии, она работает в Грозном. Комментариев относительно инцидента, а также сообщения об отзыве лицензии на сайте учреждения к 18.38 мск не содержится.

"Кавказский узел" ограничился скриншотом видео в связи с запретом на размещение фотографий и видеозаписей с участием несовершеннолетних без согласия их официальных представителей.

"Кавказский узел" также писал, что учитель истории в общеобразовательной школе населенного пункта Червленая Шелковского района, избила деревянной палкой одного из своих учеников.

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