Власти Чечни отреагировали на избиение учеников в школе хафизов

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Чеченский следком рапортовал о проверке ролика с избиение несовершеннолетних учеников. Уполномоченный по правам ребенка в регионе отчитался, что инцидент произошел полтора месяца назад, а преподаватель был уволен.

Как писал "Кавказский узел", жестокость по отношению к детям недопустима, прокомментировали пользователи соцсети видео избиения учеников школы хафизов в Чечне.

Следователи в Чечне организовали проверку в связи с публикацией видео, на котором педагог школы в городе Гудермес наносит удары палкой несовершеннолетним ученикам. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального СК.

"В ходе мониторинга в социальных медиа выявлено видео, на котором учитель школы в городе Гудермес наносит удары палкой двум несовершеннолетним ученикам. По данному факту следственным управлением СКР по Чеченской Республике организовано проведение доследственной проверки по ст.117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.

Отметим, что эта норма закона предусматривая лишение свободы до 7 лет, в том случае если преступление «было совершено в отношении двух или более лиц».

На опубликованном видео зафиксировано избиение как минимум четырех детей. Сначала преподаватель использует палку для нанесения ударов по ногам и другим частям тела нескольких учащихся. Один из мальчиков, получив удары, падает на пол. Далее педагог наносит удары другому ученику, а также ещё двоим. В конце видео все четверо детей, после наказания, выполняют физическое упражнение.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Хамзат Хирахматов сообщил, что инцидент произошел еще полтора месяца назад, «что привело к увольнению учителя», отметил телеграм-канал «ЧП/Чечня_95», опубликовавший записанное на чеченском языке обращение чиновника.

Кроме того, мать одного из пострадавших опубликовала социальных сетях фотографии с многочисленными синяками на теле ребенка, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

"Кавказский узел" ранее сообщал, что министр образования Чечни отозвал лицензию у частной гимназии после публикации в сети видео, на котором педагог избивает двух учеников. Ранее в сети было распространено видео, из которого следует, что учительница ударила одного из учеников указкой, второго мальчика она несколько раз ударила рукой по голове. Ранее учительница истории в общеобразовательной школе населенного пункта Червленая Шелковского района избила деревянной палкой одного из своих учеников.