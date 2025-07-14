Избиение учеников в школе хафизов в Чечне возмутило пользователей соцсети

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Жестокость по отношению к детям недопустима, прокомментировали пользователи соцсети видео избиения учеников школы хафизов в Чечне.

Видео, на котором мужчина палкой избивает четырех детей, опубликовал в своем Telegram-канале живущий в Европе блогер Тумсо Абдурахманов*.

Как следует из видео, мужчина с палкой в руках вывел в центр комнаты двух мальчиков, остальные дети сидят вдоль стен. Вначале он бьет одного мальчика, второй стоит неподалеку, затем второго. Дети падают от ударов. Мужчина заставляет их вытянуть ноги и бьет по ступням. Потом он выводит еще двоих мальчиков, которые до этого сидели, и начинает бить и их.

"Данные материалы я получил посредством обратной связи и на данный момент не считаю нужным уточнять, какое это именно учебное заведение. Меня больше интересует отношение родителей к подобному методу обучения. Неужели есть родители, для кого норма, что их детей избивают палкой?" - спросил Абдурахманов* в описании к видео.

"Кавказский узел" не публикует видео из-за запрета на распространение изображений детей без согласия их родителей или законных представителей.

Также к сообщению приложены фотографии синяков на руках и ногах детей.

Информацию об избиении детей также разместил Instagram**-паблик "ЧП Грозный", на который подписаны 647 тысяч человек. К 00.30 мск под сообщением оставлено 538 комментариев. Авторов комментариев на русском языке возмутило избиение детей.

"Дома никто не замечал побоев? Синяков? Ладно, допустим, дети не говорили дома! Но когда ребёнок переодевается, купается, можно же заметить такие побои?" - написала пользователь elimanaaa_.

"Как можно работать с детьми и при этом быть настолько равнодушным к ним? Как вообще может подняться рука на ребёнка? На видео рядом стоял парень — я сначала подумала, что он брат и переживает за этого мальчика. А оказалось, он просто ждал своей очереди… У меня сердце сжалось от увиденного. <...> Даже если бы это было полгода назад — это не отменяет жестокости и не снимает ответственности. Такому человеку нельзя доверять ни одного ребёнка. Его надо найти и привлечь к ответственности", — потребовала zenka07.

"Разве так учат религии ислама?!" - возмутился s_hair2661.

"Жалко детей", - написал пользователь peti_time.

Спустя пару часов в этом же Instagram**-паблике было опубликовано сообщение, что вопрос с физическим насилием к детям в частном медресе был рассмотрен, "необходимые меры уже приняты, и вопрос урегулирован соответствующим образом", однако подробности не приведены.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что министр образования Чечни отозвал лицензию у частной гимназии после публикации в сети видео, на котором педагог избивает двух учеников. Ранее в сети было распространено видео, из которого следует, что учительница ударила одного из учеников указкой, второго мальчика она несколько раз ударила рукой по голове. Ранее учительница истории в общеобразовательной школе населенного пункта Червленая Шелковского района избила деревянной палкой одного из своих учеников.

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