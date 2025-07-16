Исламоведы назвали недопустимым насилие над учениками в медресе

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Насилие над учениками чеченской школы хафизов, видео из которой распространилось в сети, противоречит шариату и этике ислама, а по светским законам может подпадать под статью об истязании.

Как писал "Кавказский узел", чеченский Следком рапортовал о проверке ролика с избиением несовершеннолетних учеников. Уполномоченный по правам ребенка в регионе отчитался, что инцидент произошел полтора месяца назад, а преподаватель был уволен. Частное медресе в Гудермесе, где произошел инцидент, закрыто, отчитался ДУМ Чечни.

На опубликованном видео зафиксировано избиение как минимум четырех детей. Сначала преподаватель использует палку для нанесения ударов по ногам и другим частям тела нескольких учащихся. Один из мальчиков, получив удары, падает на пол. Далее педагог наносит удары другому ученику, а также ещё двоим. В конце видео все четыре ребенка после наказания выполняют физические упражнения. Жестокость по отношению к детям недопустима, прокомментировали пользователи соцсети видео избиения учеников школы хафизов в Чечне.

Применение физического насилия к ученикам чеченской школе хафизов "Кавказскому узлу” прокомментировали религиозные деятели, правозащитники и юристы: основатель мусульманского телеканала Alif.tv и первой онлайн-академии исламского образования "Медина" Али Евтеев, чеченский политолог Руслан Кутаев*, руководитель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*, адвокат Московской коллегии адвокатов Микки Арапиев, а также имам Бесланской мечети Сослан Борадзов.

Допустимость воспитательных мер, в том числе физического характера, строго ограничена рамками шариата, указал Али Евтеев корреспонденту "Кавказского узла".

"Детей можно наказывать по исламу за непослушание в целях воспитания, но там ровно такие же условия, как и относительно супругов: чтобы не было никаких увечий, насилия, чтобы не было издевательств", - заявил богослов.

По словам Евтеева, современное насилие в религиозных учебных заведениях зачастую оправдывается ссылками на средневековые практики, однако это вырывается из контекста времени. "Я практически уверен, что те, кто сегодня избивает детей, ссылаются на методы воспитания, принятые в средневековье. Но мне кажется, что сейчас не совсем понимают, как это делалось тогда, и переходят границу дозволенного", - сказал собеседник.

Он добавляет, что в Коране есть общий этический принцип: "не нагружать душу сверх ее сил", и он применим как к животным, так и к людям. "Даже животное нельзя нагружать больше того, что ему по силам, чтобы оно не испытывало боль, истощение. Что же говорить об отношении к людям?" - сказал Евтеев.

Говоря об эффективности такой практики, Евтеев усомнился, что насилие способно пробудить в ребенке любовь к религии и к Корану. "Это может быть "эффективным" в смысле результата: ребенок выучит Коран за энное количество времени, и родители будут гордиться. Но вопрос, они гордятся тем, что он любит Коран, или тем, что им есть чем похвастаться перед родственниками? Или они делают это для того, чтобы их ребенок полюбил Коран, заучил его наизусть и пронес всю жизнь его у себя в груди, в сердце, не забыв его и не нарушая заповеди Корана? Очень сомневаюсь, что тот, кого таким образом будут муштровать, по окончании школы хафизов сохранит Коран и любовь к этой книге", - заключил Али Евтеев.

Аналогичное мнение высказал в своем Instagram** имам Бесланской мечети Сослан Борадзов, назвав подобные методы "запрещенным в исламе насилием".

"Это ужасает - то, что делает учитель с детьми. Подобное отношение запретно в Исламе. Посланник Аллаха проявлял сострадание даже к животным, которых перегружали", - говорит религиозный деятель на видео.

Он подчеркнул, что "главной задачей преподавателя в медресе должно быть пробуждение любви к Корану, а не страх перед ним. "Учитель должен прививать любовь к Корану, а подобная методика "прививания любви" является запретной. Наказание может быть другим, но не таким зверским", - пояснил имам.

Руслан Кутаев* выразил возмущение видеозаписью, на которой воспитанников чеченской школы хафизов наказывают палкой. Подобные действия не имеют отношения ни к чеченским традициям, ни к исламскому воспитанию, подчеркнул он.

"Я видел этот ролик. Скажу прямо, у меня это вызвало откровенное чувство негодования. Этот мальчик напуган, он буквально пытается прятать ногу, зажимает ее, а его все равно бьют. Это очень неприятная картина", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Кутаев подчеркивает, что, хотя слышал о строгости дисциплины в некоторых медресе, с подобной жестокостью не сталкивался ранее. "Я слышал, что в некоторых медресе детей держат в рамках строгой дисциплины, но чтобы в чеченских школах при обучении Корану применялись такие методы, я никогда не слышал. В нашем, чеченском, кавказском контексте это особенно болезненно. Меня это внутренне просто оскорбило", - сказал Кутаев.

Он убежден, что человек, избивавший детей, не должен работать с несовершеннолетними. "Я надеюсь, что хотя бы этого человека отстранят от работы с детьми. Сам он, видимо, не на своем месте. Может, ему и скот пасти рано, если и к животным у него будет такое отношение, это тоже будет жестоко", - считает активист.

Кутаев подчеркнул, что подобных традиций в чеченской культуре нет и быть не может. "Нет у нас таких традиций. Дети есть дети, они могут вести себя несдержанно, но это не повод для насилия. То, что я увидел, это недопустимо. Мне было искренне жаль ребенка. Мой разум протестует против такого обращения", - заключил Кутаев.

Светлана Ганнушкина*, комментируя ситуацию, отметила эффективность такой огласки, назвав обнародование таких злоупотреблений "эффективно работающим" механизмом. По словам Ганнушкиной, в ее организацию жалобы на телесные наказания в религиозных учреждениях ранее не поступали.

"Педагог, поднимающий руку на ученика, показывает свою профессиональную несостоятельность. Даже просто кричать и выходить из себя недопустимо", - сказала Ганнушкина*, имеющая 30-летний стаж педагога, корреспонденту "Кавказского узла".

Она также напомнила, что практика телесных наказаний в образовательных учреждениях официально давно ушла в прошлое. "В советское время в школах не было телесных наказаний. В ФРГ их отменили только при воссоединении двух Германий", - заключила она.

В действиях мужчины, избивающего детей в школе хафизов, можно усмотреть состав уголовного преступления, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Московской коллегии адвокатов Микки Арапиев.

"Я думаю, что речь может идти о статье 117 Уголовного кодекса (Истязание). Речь идет о причинении физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев", - пояснил юрист.

По словам адвоката, если действия преподавателя не были единичными и касаются несовершеннолетних, то наказание может быть ужесточено. "Если деяние совершено в отношении несовершеннолетнего или лица, находящегося в зависимости от виновного, это отягчающее обстоятельство. В таком случае наказание - от 3 до 7 лет лишения свободы", - заявил юрист.

Он также отметил, что юридическая квалификация зависит от последствий. «Если причинен легкий вред здоровью - это будет квалифицироваться как истязание. Если вред здоровью не причинен, это подпадает под статью 116 УК РФ (Побои)", - заключил юрист.

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