07:32, 3 февраля 2026

Семь дошкольников из Параула остаются в больнице

Машина скорой помощи. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из больницы выписаны трое из 10 детей, госпитализированных с отравлением из частного детсада в дагестанском селе. Причиной отравления назван отопительный прибор, с нарушениями подключенный к газопроводу.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля 10 воспитанников частного детсада в селе Параул Карабудахкентского района были госпитализированы с отравлением угарным газом. Трое из пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии и вскоре будут выписаны под амбулаторное наблюдение, сообщил вечером Минздрав Дагестана.

По данным источников, утечка газа произошла из-за неисправного оборудования. Следователи возбудили уголовное дело. 

Из 10 пострадавших трое уже выписаны, сообщил поздно вечером 2 февраля в своем телеграм-канале министр энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев.

Министр пояснил, что побывал в районной больнице. "Понимая, что речь идёт о жизни и здоровье детей, лично посетил медицинское учреждение, пообщался с детьми, их родителями и главным врачом. Убедился в главном — угрозы жизни нет", - написал он.

Причиной отравления стал отопительный прибор (горелка)

В детском саду провели проверку специалисты газовой компании и надзорные органы, отметил чиновник. "В ходе обследования установлено, что здание детского сада было незаконно подключено к газопроводу — договор на поставку газа отсутствовал. По предварительным данным, причиной отравления стал отопительный прибор (горелка), подключённый к газовой системе с использованием водяного шланга, что является грубым нарушением требований безопасности", - говорится в публикации.

Управление СКР по Дагестану, по состоянию на 07.30 мск 3 февраля, не опубликовало новую информацию о ходе расследования. Республиканский Минздрав к этому времени не сообщил в своем телеграм-канале о выписке детей.

Автор: "Кавказский узел"

