×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:51, 3 февраля 2026

Военный попросил Меликова вернуть ему земельный участок матери

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участник военных действий на Украине записал видеообращение к президенту РФ и главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой вернуть землю, выделенную его покойной матери.

Как писал "Кавказский узел", в середине января военные из Дагестана в зоне спецоперации на Украине записали видеообращение к главе республики Сергею Меликову, требуя возобновления строительства их домов и возврата денег пострадавшим от действий застройщика.

Видеообращение участника военной операции на Украине к президенту России и главе Дагестана Сергею Меликову было размещено 2 февраля в Telegram-канале "Тут Дагестан", который имеет 255 тысяч подписчиков. Видео к 1.45 мск сегодня набрало более 14,3 тысяч просмотров.

Кадр видеообращение военного на СВО к президенту РФ и главе Дагестана Сергею Меликову. Фото: Тут Дагестан / Telegram-канал

"Хочу обратится к президенту РФ и главе Дагестана. Я, Казиханов Тахир Курбанович, военнослужащий 155-й отдельной бригады морской пехоты. С самого начала СВО нахожусь в зоне боевых действий", - говорит военный на видео.

По словам военного, в городе Дагестанские Огни у его покойной матери был законно выделенный земельный участок. Бывшие власти города отменили постановление о его выделении и в тот же период переписали этот участок на дочь заместителя главы администрации.

"Прошу помочь разобраться в этой несправедливости и восстановить законность", - говорит в заключение военнослужащий.

На 1.45 мск на сайте главы и правительства Дагестана, а также администрации Дагестанских Огней нет комментариев относительно обращения участника СВО к Меликову.

"Кавказский узел" писал, что принимающие участие в СВО военнослужащие из Дагестана периодически записывают видеообращения к властям республики с просьбой решить различные социально-бытовые вопросы. В частности, 5 марта видеообращение с жалобами на завышенные цены на продукты для школьного питания и коррупцию при покупке жилья для сирот опубликовали участники специальной военной операции из Цунтинского района Дагестана. В конце сентября участники СВО пожаловались Меликову на отсутствие канализации в Хасавюрте.

Действия тех, кто пытается манипулировать участниками военной операции и присылает им сообщения с просьбой записать видеообращение к властям, будут жестко пресекаться, пообещал в марте Сергей Меликов.

Обращения участников СВО из Дагестана к властям вызваны множеством проблем в республике и остаются одним из способов добиться внимания чиновников. Несмотря на заявление Меликова о том, что комбатанты записывают обращения в результате "манипуляций", ему придется реагировать на них, указали аналитики.

В ходе прямой линии 27 ноября глава Дагестана Сергей Меликов обошел острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые удобные ответы, указали жители республики, отметив, что ждали разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
00:40, 3 февраля 2026
Уроженец Дагестана заподозрен в причастности к подготовке теракта в Адыгее
21:21, 2 февраля 2026
Минздрав Дагестана отчитался о состоянии пострадавших в Парауле детей
20:54, 2 февраля 2026
Житель Буйнакска обвинен в демонстрации экстремистской символики
Каспийский городской суд. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:43, 2 февраля 2026
Замглавы Минстроя Дагестана заочно приговорен к длительному сроку
Машина скорой помощи. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:45, 2 февраля 2026
Десять воспитанников детсада отравились угарным газом в дагестанском селе
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели, 2 февраля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
02 февраля 2026, 23:58
Проевропейский протест в Тбилиси продолжается 432 дня подряд

Каспийский городской суд. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
02 февраля 2026, 19:43
Замглавы Минстроя Дагестана заочно приговорен к длительному сроку

Ахмед Батлухский. Фото: https://www.instagram.com/p/DQy6Qy7jL70/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
02 февраля 2026, 16:58
Ахмад Батлухский освобожден под личное поручительство

Описание канала проекта "Дозор в Волгограде"*. Скриншот Telegram
30 января 2026, 21:44
Минюст объявил иноагентом проект "Дозор в Волгограде"*

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше