Военный попросил Меликова вернуть ему земельный участок матери

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участник военных действий на Украине записал видеообращение к президенту РФ и главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой вернуть землю, выделенную его покойной матери.

Как писал "Кавказский узел", в середине января военные из Дагестана в зоне спецоперации на Украине записали видеообращение к главе республики Сергею Меликову, требуя возобновления строительства их домов и возврата денег пострадавшим от действий застройщика.

Видеообращение участника военной операции на Украине к президенту России и главе Дагестана Сергею Меликову было размещено 2 февраля в Telegram-канале "Тут Дагестан", который имеет 255 тысяч подписчиков. Видео к 1.45 мск сегодня набрало более 14,3 тысяч просмотров.

"Хочу обратится к президенту РФ и главе Дагестана. Я, Казиханов Тахир Курбанович, военнослужащий 155-й отдельной бригады морской пехоты. С самого начала СВО нахожусь в зоне боевых действий", - говорит военный на видео.

По словам военного, в городе Дагестанские Огни у его покойной матери был законно выделенный земельный участок. Бывшие власти города отменили постановление о его выделении и в тот же период переписали этот участок на дочь заместителя главы администрации.

"Прошу помочь разобраться в этой несправедливости и восстановить законность", - говорит в заключение военнослужащий.

На 1.45 мск на сайте главы и правительства Дагестана, а также администрации Дагестанских Огней нет комментариев относительно обращения участника СВО к Меликову.

"Кавказский узел" писал, что принимающие участие в СВО военнослужащие из Дагестана периодически записывают видеообращения к властям республики с просьбой решить различные социально-бытовые вопросы. В частности, 5 марта видеообращение с жалобами на завышенные цены на продукты для школьного питания и коррупцию при покупке жилья для сирот опубликовали участники специальной военной операции из Цунтинского района Дагестана. В конце сентября участники СВО пожаловались Меликову на отсутствие канализации в Хасавюрте.

Действия тех, кто пытается манипулировать участниками военной операции и присылает им сообщения с просьбой записать видеообращение к властям, будут жестко пресекаться, пообещал в марте Сергей Меликов.

Обращения участников СВО из Дагестана к властям вызваны множеством проблем в республике и остаются одним из способов добиться внимания чиновников. Несмотря на заявление Меликова о том, что комбатанты записывают обращения в результате "манипуляций", ему придется реагировать на них, указали аналитики.

В ходе прямой линии 27 ноября глава Дагестана Сергей Меликов обошел острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые удобные ответы, указали жители республики, отметив, что ждали разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.