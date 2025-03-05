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05:25, 5 марта 2025

Участники СВО из Дагестана пожаловались на главу Цунтинского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Видеообращение с жалобами на завышенные цены на продукты для школьного питания и коррупцию при покупке жилья для сирот опубликовали участники специальной военной операции из Цунтинского района Дагестана.

Участники специальной военной операции из Цунтинского района записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, председателю Следкома России Александру Бастрыкину и Генеральному прокурору России Игорю Краснову с жалобой на главу района Ахмеда Гамзатова, а также директоров школ и заведующих детских садов. Видеообращение опубликовано, в частности, телеграм-каналом "Дагестан 24". "Кавказский узел" не может подтвердить, что люди на видео действительно являются участниками СВО.

На видео трое мужчин в камуфляже, капюшонах и балаклавах, вооруженные автоматическим оружием. Один из них читает обращение со смартфона. Он заявляет, что в школах района отсутствует горячее питание из-за завышенных цен на продукты. Как утверждается, мука закупается по цене 1900 рублей вместо 1100 рублей, сахар - за 4700 рублей вместо 3100 рублей. Он назвал и другие продукты, не уточнив, впрочем, насколько завышена их стоимость.

Также он утверждает, что из 9,9 миллиона рублей, которые были выделены в районе на покупку жилья для детей-сирот, использовано по назначению лишь 4,2 миллиона рублей, что подтверждается актами ревизий, проведенных республиканским казначейством. По его мнению, здесь налицо схемы незаконного обогащения и коррупционные схемы.

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Автор: "Кавказский узел"

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