RU
Лента новостей
21:21, 2 февраля 2026

Минздрав Дагестана отчитался о состоянии пострадавших в Парауле детей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из воспитанников детсада, пострадавших от отравления угарным газом в Парауле, поступил в больницу в тяжелом состоянии, троих детей врачи готовят к выписке. 

Как писал "Кавказский узел", сегодня днем десять воспитанников частного детского сада в селе Параул Карабудахкентского района были госпитализированы с отравлением угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело в связи с инцидентом. 

Десять детей из Параула, госпитализированные с отравлением угарным газом, получают медицинскую помощь в Центральной больнице Карабудахкентского района, их состояние не вызывает опасений у врачей, сообщил Минздрав Дагестана. 

“Один из детей был в тяжелом состоянии, после оказания медицинской помощи состояние его было стабилизировано”, - говорится в публикации официального Telegram-канала. По данным ведомства, сейчас состояние этого ребенка оценивается как среднетяжелое. 

В Минздраве добавили, что трое из пострадавших, по оценкам врачей, находятся в удовлетворительном состоянии. Они “в ближайшее время будут выписаны под амбулаторное наблюдение”.

Пострадавшим детям от двух до шести лет, утверждает Telegram-канал “Только факты. Дагестан”. Ранее источник "Сапа Кавказ" сообщил, что пострадавшим детям от одного года до четырех лет. 

Автор: "Кавказский узел"

