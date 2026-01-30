Кадыров назвал Сулеймана Керимова "братом" спустя 15 месяцев после угроз кровной местью

Глава Чечни опубликовал совместное фото с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым, которому он грозил кровной местью на фоне конфликта вокруг Wildberries осенью 2024 года. В подписи к фото Рамзан Кадыров назвал Керимова своим братом.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить им кровную месть. 20 ноября РИА "Новости" опубликовало видеоролик, в котором двое мужчин назвали бывшего депутата Госдумы из Дагестана Магомеда Гаджиева* автором версии о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. Они сообщили, что Гаджиев* обещал им крупное вознаграждение. После слов Кадырова о кровной мести Керимову потребовалась защита Федеральной службы охраны, он укрывался в секретном поселке на Воробьевых горах в Москве, выяснили в ноябре 2025 года журналисты.

Глава Чечни Рамзан Кадыров публично продемонстрировал завершение своего конфликта с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым, опубликовав в Telegram-канале совместное фото с ним. На снимке Кадыров и Сулейманов жмут друг другу руки, широко улыбаясь.

В подписи к фото Кадыров отчитался, что встретился с Керимовым в Москве и пожелал ему "успехов во всех делах и начинаниях". При этом он назвал сенатора своим братом, написав это слово с заглавной буквы.

"Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы", - добавил он. Ранее сегодня днем Кадыров опубликовал сообщение о том, что находится в Москве и встретился с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно.

"Кавказский узел" также писал, что глава Дагестана Сергей Меликов после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова кровной местью Сулейману Керимову, напомнил о благотворительных проектах сенатора и пообещал, что республика "всегда поддержит его в трудную минуту". В поддержку Керимова также высказался мэр Дербента. Видеоролики, записанные в поддержку Керимова, в том числе подготовленные бюджетниками, публиковались в специально созданном Telegram-канале "За нашего Сулеймана!".

Кадыров и сенатор Сулейман Керимов нашли способ завершить историю с покушением на убийство, приписав авторство информации бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву*, предположили дагестанские журналисты. Что предшествовало заявлению о кровной мести, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.