"Марем" откликнулась на приговор по делу о смерти пациента рехаба в Дагестане

Пациенты в рехабах удерживаются против их воли и по сути находятся в плену, где к ним могут применять пытки, прокомментировали правозащитники приговор по делу об избиении до смерти одного из помещенных в реабилитационный центр в Каспийске.

Как писал "Кавказский узел", 20 января 2025 года Каспийский горсуд отправил под стражу сотрудника реабилитационного центра, задержанного по делу о смерти пациента. Дело было возбуждено по статьям о незаконном лишении свободы (часть 3 статьи 127 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть пациента (часть 4 статьи 111 УК РФ), предусматривающих соответственно до восьми лет и до 15 лет лишения свободы. В сентябре 2025 года дело поступило в суд. Суд приговорил его к семи годам и четырем месяцам колонии. Мужчина, которого объединенная пресс-служба судов Дагестана назвала волонтером рехаба, заявил, что применил силу, чтобы остановить агрессию пациента.

То, что осужденного называют волонтером - попытка реабилитационного центра оправдать себя, мол, это был не их постоянный работник, считает правозащитная группа "Марем".

Все люди, которых помещают в реабилитационные центры, находятся в плену

"В подобных заведениях не существует никаких "постояльцев", "клиентов" или "пациентов", а еще "медбратьев" и "докторов". Все люди, которых помещают в реабилитационные центры, находятся в плену. Большинство попадают туда против своей воли, их заставляют подписать документы о согласии на "лечение" (если такие документы вообще есть), а квалифицированных врачей в рехабах попросту нет", - говорится в публикации.

Правозащитники напомнили, что лечение в реабилитационных центрах или психбольницах - распространенная практика подавления воли.

Так в клинике "лечили" чеченку Аминат Лорсанову.

Аминат Лорсанова утверждала, что в 2018 году ее дважды насильно помещали в психиатрические стационары в Грозном. В одной из клиник она провела 25 дней, в другой - четыре месяца. Несколько раз за это время знакомый родственников девушки приходил к ней в стационар, где избивал палкой, читая Коран, родственники при этом не реагировали на ее просьбы прекратить избиение. В феврале 2020 года Аминат Лорсанова рассказала "Кавказскому узлу", что лишь третья попытка сбежать от "лечения" в Чечне, которую она предприняла в 2019 году, оказалась успешной. Лорсанова обратилась в Следственный комитет с заявлением о насилии со стороны близких родственников и приглашенного ими специалиста по "изгнанию джиннов". Но Следственный комитет переадресовал жалобу Лорсановой чеченским полицейским, а те отказались возбудить уголовное дело.

16-летний подросток из Ингушетии тоже попал в лечебницу после того, как рассказал правозащитникам о домашнем насилии: к его родне пришли с проверкой, и они не нашли ничего лучше, чем отправить парня в психоневрологический диспансер, отмечают правозащитники.

16-летний подросток из Ингушетии тоже попал в лечебницу после того, как рассказал правозащитникам о домашнем насилии: к его родне пришли с проверкой, и они не нашли ничего лучше, чем отправить парня в психоневрологический диспансер, отмечают правозащитники.

Они привели историю Инны, которую отправили в лечебницу за желание развестись. "Меня уложили в отделение для тяжелых, где находятся буйные. Их могли привязывать к кроватям. Везде решетки, засовы. Вокруг были психи, которые слышат голоса в голове. Ни туалет, ни душ не запираются. Ко мне заходили другие пациенты, когда я купалась. Мне кололи седативные, возможно, даже наркотики", - приводятся ее слова в публикации.

"Можно сказать, что ей повезло, потому что она попала в клинику, а не в рехаб, где нет никакого надзора и делать могут вообще все, что угодно - даже убить. Мы рады, что о пытках, чудовищном вреде и незаконной работе рехабов стали говорить чаще. Жаль, что это произошло после очередной смерти", - отметили в "Марем".

Пытки в рехабах возможны в связи с отсутствием контроля за их работой

Напомним, что ранее жители Дагестана сообщали о пытках в рехабах. Так, Магомед Асхабов, сбежавший от родных, которые отправили его "лечиться" от гомосексуальности в рехаб-центр для наркозависимых, рассказал, что в рехабе применяли физические и психологические пытки для содержащихся в нем людей. Асхабов подал заявление в Следком и прокуратуру России на реабилитационный центр. В заявлении в Следком и прокуратуру России Асхабов указал, что его и других обитателей центра заставляли таскать тяжести, молчать по три-четыре дня, подвешивали за руки к решеткам и применяли другие насильственные практики, которые прикрывали лечением. Асхабов покинул Россию, ему так и не удалось добиться расследования.

Элина Ухманова, по требованию родственников помещенная в реабилитационный центр в Махачкале, пожаловалась в полицию на незаконное ограничение свободы и пытки, которым подверглась там. В заявлении в полицию Элина Ухманова пожаловалась, что её насильно четыре месяца удерживали в реабилитационном центре по просьбе родителей, которые заплатили за то, чтобы их дочь "вылечили" от атеизма и исправили сексуальную ориентацию. По ее словам, в рехабе к пациентам применялось физическое насилие. После того как девушка узнала о планах родных вновь поместить ее на лечение, на этот раз в чеченский центр исламской медицины, ей удалось сбежать из дома.

Деятельность рехабов практически не контролируется, такие учреждения не обязаны иметь лицензии. Частные реабилитационные центры позиционируются как социальные учреждения и пользуются популярностью на фоне недоверия жителей Дагестана к врачам лицензированных медучреждений. Однако реабилитанты рискуют столкнуться с некачественными услугами и злоупотреблениями персонала, указали юристы и правозащитники.