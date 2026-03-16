21:28, 16 марта 2026

"Марем" откликнулась на приговор по делу о смерти пациента рехаба в Дагестане

Пациенты рехабов сталкиваются с насилием. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пациенты в рехабах удерживаются против их воли и по сути находятся в плену, где к ним могут применять пытки, прокомментировали правозащитники приговор по делу об избиении до смерти одного из помещенных в реабилитационный центр в Каспийске. 

Как писал "Кавказский узел", 20 января 2025 года Каспийский горсуд отправил под стражу сотрудника реабилитационного центра, задержанного по делу о смерти пациента. Дело было возбуждено по статьям о незаконном лишении свободы (часть 3 статьи 127 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть пациента (часть 4 статьи 111 УК РФ), предусматривающих соответственно до восьми лет и до 15 лет лишения свободы. В сентябре 2025 года дело поступило в суд. Суд приговорил  его к семи годам и четырем месяцам колонии. Мужчина, которого объединенная пресс-служба судов Дагестана назвала волонтером рехаба, заявил, что применил силу, чтобы остановить агрессию пациента.

То, что осужденного называют волонтером - попытка реабилитационного  центра оправдать себя, мол, это был не их постоянный работник, считает правозащитная группа "Марем".

Все люди, которых помещают в реабилитационные центры, находятся в плену

"В подобных заведениях не существует никаких "постояльцев", "клиентов" или "пациентов", а еще "медбратьев" и "докторов". Все люди, которых помещают в реабилитационные центры, находятся в плену. Большинство попадают туда против своей воли, их заставляют подписать документы о согласии на "лечение" (если такие документы вообще есть), а квалифицированных врачей в рехабах попросту нет", - говорится в публикации.

Правозащитники напомнили, что лечение в реабилитационных центрах или психбольницах - распространенная практика подавления воли.

Так в клинике "лечили" чеченку Аминат Лорсанову.

Аминат Лорсанова утверждала, что в 2018 году ее дважды насильно помещали в психиатрические стационары в Грозном. В одной из клиник она провела 25 дней, в другой - четыре месяца. Несколько раз за это время знакомый родственников девушки приходил к ней в стационар, где избивал палкой, читая Коран, родственники при этом не реагировали на ее просьбы прекратить избиение. В феврале 2020 года Аминат Лорсанова рассказала "Кавказскому узлу", что лишь третья попытка сбежать от "лечения" в Чечне, которую она предприняла в 2019 году, оказалась успешной. Лорсанова обратилась в Следственный комитет с заявлением о насилии со стороны близких родственников и приглашенного ими специалиста по "изгнанию джиннов". Но Следственный комитет переадресовал жалобу Лорсановой чеченским полицейским, а те отказались возбудить уголовное дело.

Подросток. Изображение создано
23:53 07.09.2025
Правозащитники выразили опасения за безопасность подростка из Ингушетии
Опасения за безопасность подростка из Ингушетии, который жаловался на угрозы убийством со стороны родных, сохраняются, правозащитники поддерживают связь с ним и после того, как он сообщил об урегулировании конфликта с семьей.

16-летний подросток из Ингушетии тоже попал в лечебницу после того, как рассказал правозащитникам о домашнем насилии: к его родне пришли с проверкой, и они не нашли ничего лучше, чем отправить парня в психоневрологический диспансер, отмечают правозащитники.

Рассказ Инны о пребывании в лечебнице. Скриншот фото "Марем" от 16.03.26, https://t.me/marem_group/1567Они привели историю Инны, которую отправили в лечебницу за желание развестись. "Меня уложили в отделение для тяжелых, где находятся буйные. Их могли привязывать к кроватям. Везде решетки, засовы. Вокруг были психи, которые слышат голоса в голове. Ни туалет, ни душ не запираются. Ко мне заходили другие пациенты, когда я купалась. Мне кололи седативные, возможно, даже наркотики", - приводятся ее слова в публикации. 

"Можно сказать, что ей повезло, потому что она попала в клинику, а не в рехаб, где нет никакого надзора и делать могут вообще все, что угодно - даже убить. Мы рады, что о пытках, чудовищном вреде и незаконной работе рехабов стали говорить чаще. Жаль, что это произошло после очередной смерти", - отметили в "Марем".

Пытки в рехабах возможны в связи с отсутствием контроля за их работой

Напомним, что ранее жители Дагестана сообщали о пытках в рехабах. Так, Магомед Асхабов, сбежавший от родных, которые отправили его "лечиться" от гомосексуальности в рехаб-центр для наркозависимых,  рассказал, что в рехабе применяли физические и психологические пытки для содержащихся в нем людей. Асхабов подал заявление в Следком и прокуратуру России на реабилитационный центр. В заявлении в Следком и прокуратуру России Асхабов указал, что его и других обитателей центра заставляли таскать тяжести, молчать по три-четыре дня, подвешивали за руки к решеткам и применяли другие насильственные практики, которые прикрывали лечением. Асхабов покинул Россию, ему так и не удалось добиться расследования.

Элина Ухманова, по требованию родственников помещенная в реабилитационный центр в Махачкале, пожаловалась в полицию на незаконное ограничение свободы и пытки, которым подверглась там. В заявлении в полицию Элина Ухманова пожаловалась, что её насильно четыре месяца удерживали в реабилитационном центре по просьбе родителей, которые заплатили за то, чтобы их дочь "вылечили" от атеизма и исправили сексуальную ориентацию. По ее словам, в рехабе к пациентам применялось физическое насилие. После того как девушка узнала о планах родных вновь  поместить ее на лечение, на этот раз в чеченский центр исламской медицины, ей удалось сбежать из дома.

Деятельность рехабов практически не контролируется, такие учреждения не обязаны иметь лицензии. Частные реабилитационные центры позиционируются как социальные учреждения и пользуются популярностью на фоне недоверия жителей Дагестана к врачам лицензированных медучреждений. Однако реабилитанты рискуют столкнуться с некачественными услугами и злоупотреблениями персонала, указали юристы и правозащитники.

Автор: "Кавказский узел"

Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:00, 11 марта 2026
Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО
Подростки поджигают релейный шкаф. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:52, 11 марта 2026
За период с 23 февраля по 8 марта в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано
Призывники из Дагестана. Скриншот фото https://yoldash.ru/news/vsego-iz-dagestana-budut-sluzhit-35-tys-chelovek/
00:00, 9 марта 2026
Будущие призывники из СКФО не заметили нововведений в правилах призыва
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Российские военные в зоне боевых действий. Кадр видео Минобороны РФ https://mil.ru/news/1b9c3525-a768-4ce0-81c3-4b4a885d8335
14:37, 28 февраля 2026
Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8750
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Фото
12:03, 4 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Дагестана заставила власти считаться с интересами инвалидов
Фото
15:05, 1 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело пяти участников беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрено в кассационном суде
Фото
21:03, 22 февраля 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
День депортации ингушей и чеченцев!
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika
16 марта 2026, 23:01
Проевропейские протесты в Грузии продолжаются 474 дня подряд

Табличка на доме Политковской в Москве восстановлена. 16 марта 2026 г. Скриншот видео https://t.me/sotavisionmedia/57127
16 марта 2026, 19:48
Табличка на доме Политковской в Москве восстановлена 27-й раз

Рубен Варданян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16 марта 2026, 16:54
Варданян попросил встречи с омбудсменом Азербайджана

Снос лестницы магазина в Махачкале. Скриншот видео, размещенного на странице Салмана Дадаева в Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
16 марта 2026, 14:53
Махачкалинские предприниматели пожаловались на давление властей

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
