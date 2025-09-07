Правозащитники выразили опасения за безопасность подростка из Ингушетии

Опасения за безопасность подростка из Ингушетии, который жаловался на угрозы убийством со стороны родных, сохраняются, правозащитники поддерживают связь с ним и после того, как он сообщил об урегулировании конфликта с семьей.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля правозащитники Кризисной группы СК SOS* подали в Следственный комитет заявление об исчезновении подростка, который жаловался на угрозы убийством. Авторы обращения опасались, что мальчика могли убить или насильно изолировать, и попросили провести проверку и при необходимости возбудить уголовное дело. Представители двух правозащитных организаций пытались связаться с близкими юноши, но не смогли установить с ними контакт. В конце июля подросток сообщил правозащитникам, что находится в психбольнице в Ставрополе, но в учреждении отрицали, что у них есть такой пациент. 16 августа подростка отпустили из психбольницы в Ставрополе, он сообщил, что договорился с родственниками о переезде в другой регион, где он будет учиться в колледже.

16-летний подросток из Ингушетии, который заявлял о побоях и угрозах убийством от родственников и искал способ выехать за пределы республики, заранее попросил правозащитников подать заявление в следственные органы, если он перестанет выходить на связь. Юноша утверждал, что родственники вывозили его загород и приставляли пистолет к голове, но потом пообещали убить позже, когда "дядя вернется со СВО".

Подросток, ранее сообщивший о давлении со стороны родственников и помещенный в психиатрическую больницу, продолжает находиться в зоне внимания правозащитных организаций.

По словам правозащитницы Саиды Сиражутдиновой, активисты регулярно поддерживают связь с мальчиком и следят за его состоянием. Она выразила надежду на «благополучный исход».

«Я продолжаю верить, что с мальчиком все будет хорошо. Но сомнения есть. Все мы знаем историю Седы. Да, у него есть мать, которая поддерживает его. Но я понимаю, как уязвимы и зависимы могут быть женщины в регионе. «Кавказ без матери» проделал огромную работу, чтобы защитить и спасти мальчика. По их словам, недавно он был на связи. Поддержание связи и мониторинг важны в его ситуации. Он благодарен за помощь и верит, что все у него теперь будет хорошо. Многие надеются на это. Но тень опасений остается», — сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В Кризисной группе СК SOS* сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что подросток по-прежнему доступен для связи, однако чаще всего использует телефон родственников. «В основном он коммуницирует с правозащитниками из «Кавказа без матери»», — подчеркнули в СК SOS»*.

Правозащитники отмечают, что ситуация с подростком остается непростой, и хотя он выражает благодарность за оказанную поддержку, опасения за его безопасность сохраняются.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести". По данным источников, Сулейманова была убита и похоронена в Алхан-Юрте еще в ноябре 2023 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

