×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:53, 7 сентября 2025

Правозащитники выразили опасения за безопасность подростка из Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Опасения за безопасность подростка из Ингушетии, который жаловался на угрозы убийством со стороны родных, сохраняются, правозащитники поддерживают связь с ним и после того, как он сообщил об урегулировании конфликта с семьей.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля правозащитники Кризисной группы СК SOS* подали в Следственный комитет заявление об исчезновении подростка, который жаловался на угрозы убийством. Авторы обращения опасались, что мальчика могли убить или насильно изолировать, и попросили провести проверку и при необходимости возбудить уголовное дело. Представители двух правозащитных организаций пытались связаться с близкими юноши, но не смогли установить с ними контакт. В конце июля подросток сообщил правозащитникам, что находится в психбольнице в Ставрополе, но в учреждении отрицали, что у них есть такой пациент. 16 августа подростка отпустили из психбольницы в Ставрополе, он сообщил, что договорился с родственниками о переезде в другой регион, где он будет учиться в колледже. 

16-летний подросток из Ингушетии, который заявлял о побоях и угрозах убийством от родственников и искал способ выехать за пределы республики, заранее попросил правозащитников подать заявление в следственные органы, если он перестанет выходить на связь. Юноша утверждал, что родственники вывозили его загород и приставляли пистолет к голове, но потом пообещали убить позже, когда "дядя вернется со СВО". 

Подросток, ранее сообщивший о давлении со стороны родственников и помещенный в психиатрическую больницу, продолжает находиться в зоне внимания правозащитных организаций.

По словам правозащитницы Саиды Сиражутдиновой, активисты регулярно поддерживают связь с мальчиком и следят за его состоянием. Она выразила надежду на «благополучный исход».

«Я продолжаю верить, что с мальчиком все будет хорошо. Но сомнения есть. Все мы знаем историю Седы. Да, у него есть мать, которая поддерживает его. Но я понимаю, как уязвимы и зависимы могут быть женщины в регионе. «Кавказ без матери» проделал огромную работу, чтобы защитить и спасти мальчика. По их словам, недавно он был на связи. Поддержание связи и мониторинг важны в его ситуации. Он благодарен за помощь и верит, что все у него теперь будет хорошо. Многие надеются на это. Но тень опасений остается», — сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В  Кризисной группе  СК SOS* сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что подросток по-прежнему доступен для связи, однако чаще всего использует телефон родственников. «В основном он коммуницирует с правозащитниками из «Кавказа без матери»», — подчеркнули в СК SOS»*.

Правозащитники отмечают, что ситуация с подростком остается непростой, и хотя он выражает благодарность за оказанную поддержку, опасения за его безопасность сохраняются.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести". По данным источников, Сулейманова была убита и похоронена в Алхан-Юрте еще в ноябре 2023 года,  говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:53, 7 сентября 2025
Два бойца из Дагестана убиты в военной операции
13:53, 7 сентября 2025
Пропавший в Кабардино-Балкарии турист найден мертвым
10:54, 7 сентября 2025
Семь бойцов из Волгоградской области убиты на Украине
09:55, 7 сентября 2025
Минобороны рапортовало о 37 сбитых беспилотниках в четырех регионах ЮФО
07:56, 7 сентября 2025
Беспилотники сбиты в Ростовской области
06:57, 7 сентября 2025
Пожар произошел на кубанском нефтезаводе после атаки беспилотника
Все события дня
Новости
Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966
12:53, 7 сентября 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7350
Женщина и автомобильный номер. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:32, 3 сентября 2025
За неделю с 24 по 31 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Российский боец. Скриншот фото Минобороны России от 28.08.25, https://t.me/mod_russia/55982
17:56, 30 августа 2025
Более 7300 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Схрон патронов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:33, 27 августа 2025
За неделю с 18 по 23 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Нападение на судью в Камышине. Кадр видеозаписи камеры наблюдения. Скриншот https://bloknot-volgograd.ru/news/sudyu-zhestoko-ubili-v-kamyshine--1888620
02:08, 20 августа 2025
За неделю с 11 по 17 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России убит один человек
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:37, 4 августа 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Какая власть – такая и площадь (фото)
Фото
21:59, 15 мая 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Этнофестиваль в Стамбуле (фото)
Фото
12:24, 8 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Случайность или умысел? Про ситуацию с «Вечным огнем» в Лермонтове
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
23:30, 7 сентября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Обращение к федеральным властям (фото)
Фото
11:32, 25 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Конный пробег с последствиями
Фото
21:37, 4 августа 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Какая власть – такая и площадь (фото)
Фото
12:16, 18 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Кавминводы стонут без воды
Фото
08:26, 6 июня 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
С праздником Ид аль-Адха (Г1урб)! (фото)
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Беспилотник. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ.
07 сентября 2025, 20:54
Запрет на распространение информации об атаках беспилотников введен на Кубани

Джавид Ахмедов. Скриншот фото с его страницы в Facebook (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России) от 05.09.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=2356469584770505&set=pcb.2356472591436871
07 сентября 2025, 19:54
Азербайджанскому студенту отказано во въезде в Грузию

Пробка на Крымском мосту. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07 сентября 2025, 14:54
Более 500 машин стоят в пробке перед Крымским мостом на Кубани

Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966
07 сентября 2025, 12:53
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7350

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше