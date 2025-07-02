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18:21, 2 июля 2025

Подросток из Ингушетии пропал после угроз от родных

Следы от побоев на теле пропавшего подростка. Фото: «СК SOS»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

16-летний подросток из Ингушетии, который заявлял о побоях и угрозах убийством от родных, просил правозащитников помочь выехать за пределы республики, опасаясь за свою жизнь. Юноша более недели не выходит на связь.

16-летний подросток из Ингушетии, который пожаловался на регулярные побои, домашнее насилие и угрозы убийством, несколько месяцев назад запрашивал помощи с эвакуацией, в качестве доказательств он предоставил в том числе фото побоев, сообщила сегодня  Кризисная группа СК SOS*.

"Мы не смогли принять его запрос на эвакуацию. Мы не эвакуируем несовершеннолетних — для нас и наших сотрудников и волонтеров это может грозить реальными уголовными делами. Другие правозащитные организации помочь ему тоже не смогли.  Однако правозащитной организации «Кавказ без матери» удалось добиться внимания Инспекции по делам несовершеннолетних. К Исламу ездила подполковник полиции, начальник отдела ПДН Назрановского района <....>. Она сообщила правозащитникам, что провела беседу с семьей. После ее визита Ислам еще неделю находился на связи, а затем исчез", - говорится в сообщении.

При этом подросток заявлял, что его могут убить и заранее попросил подать заявление, если пропадет со связи больше чем на два дня, и предать дело огласке. "При первичном обращении <он > рассказывал, что его заперли дома, забрали из школы и держат под постоянным контролем, а также обрили волосы, постоянно избивают и обещают скоро убить", - говорится в сообщении.. В своем возможном убийстве он обвинил родственников.

Юноша не выходит на связь больше недели, отправленные ему сообщения не доходят до адресата, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 20-летняя Айна Манькиева из Ингушетии, которую близкие объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности. 

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Заявления девушек, сбежавших из регионов Северного Кавказа, об угрозе со стороны их родственников зачастую имеют под собой веские основания, а возвращение беглянок домой почти всегда приводит к их дальнейшей дискриминации сообществом, указали правозащитники.

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Автор: "Кавказский узел"

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