×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:26, 2 мая 2025

Жительница Ингушетии попросила не возвращать ее к родственникам

Кадр видеообращения Айны Манькиевой. serdalo_ingushetii_ / Instagram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

20-летняя Айна Манькиева из Ингушетии, которую близкие объявили пропавшей, попросила не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. 

"Кавказский узел" неоднократно писал о случаях побега из семьи девушек с Северного Кавказа - из Ингушетии, Чечни и Дагестана. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров, указали ранее правозащитники.

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Информация об исчезновении 20-летней Анны Манькиевой распространялась по ингушским социальным сетям с 28 апреля, ее опубликовали многие Instagram*-паблики и Telegram-каналы, связанные с республикой.

К сообщениям прилагалось паспортное фото девушки. Всех, кто владеет информацией о ее местонахождении, авторы публикаций призывали сообщать по указанному номеру телефона или “в правоохранительные органы”. В некоторых сообщениях уточнялось, что девушка не вернулась домой из колледжа. 

Сегодня в социальных сетях распространилось видео, на котором Айна Манькиева заявляет, что ее жизни угрожает опасность в случае возвращения домой. Запись опубликовал паблик  serdalo_ingushetii в Instagram*. 

Девушка держит в руках листок с датой записи - 1 мая 2025 года. 

На видео девушка называет свое полное имя и паспортные данные. “Я ушла добровольно из дома 28 апреля 2025 года. Моей жизни, здоровью и безопасности (сейчас) ничего не угрожает. Прошу меня не искать и в розыск не подавать. Также прошу не сообщать никакой информации обо мне моим родственникам. Возвращаться домой я не планирую, потому что это может угрожать моей жизни, здоровью и безопасности”, - говорит она.

Авторы комментариев под публикацией о видео критикуют побеги девушек из дома. “Зачем позорить своих родителей, братьев и сестер? И чего ты добиваешься таким путем?”, - спросила _amina_arsamakova__

“Их много так ушедшие из дома. Кто-нибудь знает как сложилась их жизнь? Мне не кажется что человек безвозмездно помог ей сбежать”, - написала _____harbor

“Девушки не убегайте из дома, если есть проблемы. Мама вас поймет и спокойно решит ваши проблемы, доверьтесь мамам (...) мы девушки боимся всего, думаем, “если узнают то тогда убьют”. Зачем таким способом травмировать родителей?”, - считает sabishka_55554. “Я бы на месте родителей,нашла бы её и вернула бы домой”, - заявила prostaia8506.

“Вы что думаете, что все семьи идеальные? Есть очень много неблагополучных семей. Знаю одну семью, где брат не оставлял в покое свою сестру, она очень боялась. Мама ее не поддержала, боялась своего сына-алкаша. Не дай Аллах в такой семье чтобы вообще рождались девочки”, - возразила 77.kvhoeva.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские военные на Украине. Фото: https://mil.ru
00:50, 30 апреля 2025
Власти признали убитыми на Украине 6350 военных с юга России
Листовка кампании по сбору подписей в связи с делом Седы Сулеймановой. Фото: Telegram-канал "Где Седа?"
20:57, 28 апреля 2025
Свыше 3 тысяч человек потребовали от Следкома расследовать дело Седы Сулеймановой
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
05:43, 6 февраля 2025
Более 5800 военных из СКФО и ЮФО убиты на Украине
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
04:27, 23 января 2025
Минимум 5700 военных с юга России официально признаны убитыми на Украине
Назрань, фото: wikipedia.org
05:07, 23 декабря 2024
Ингушетия оказалась худшей в итоговом рейтинге по социальной и экономической ситуации
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Скриншот https://daptar.ru/2024/04/18/prosto-khotyat-zhit-so-svoim-rebenkom-ehkspertka-o-pravakh-kavkazskikh-zhenshchin-na-detei/ Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Фото
14:38, 30 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Дело фальшивомонетчиков. Деньги печатали на принтере
Аналитика
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли четыре человека
Темы дня
Баку. Фото: pixabay.com
02 мая 2025, 19:33
Азербайджан назвал Россию организатором кибератаки на свои медиа

Протесты в Тбилиси. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".
01 мая 2025, 12:55
Новый фонд создан в Грузии для оплаты штрафов участникам протестов

Затонувшая часть "Волгонефти-212", подводная съемка. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 26.01.25, https://t.me/opershtab23/11175
01 мая 2025, 10:00
Росморречфлот получил миллиард на подготовку подъема танкеров с мазутом

Акция протеста в Ереване. 30 апреля 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/880246.html
30 апреля 2025, 13:45
Предприниматели в Ереване потребовали отменить повышение налога

Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Показать больше