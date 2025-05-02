Жительница Ингушетии попросила не возвращать ее к родственникам

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20-летняя Айна Манькиева из Ингушетии, которую близкие объявили пропавшей, попросила не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении.

"Кавказский узел" неоднократно писал о случаях побега из семьи девушек с Северного Кавказа - из Ингушетии, Чечни и Дагестана. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров, указали ранее правозащитники.

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Информация об исчезновении 20-летней Анны Манькиевой распространялась по ингушским социальным сетям с 28 апреля, ее опубликовали многие Instagram*-паблики и Telegram-каналы, связанные с республикой.

К сообщениям прилагалось паспортное фото девушки. Всех, кто владеет информацией о ее местонахождении, авторы публикаций призывали сообщать по указанному номеру телефона или “в правоохранительные органы”. В некоторых сообщениях уточнялось, что девушка не вернулась домой из колледжа.

Сегодня в социальных сетях распространилось видео, на котором Айна Манькиева заявляет, что ее жизни угрожает опасность в случае возвращения домой. Запись опубликовал паблик serdalo_ingushetii в Instagram*.

Девушка держит в руках листок с датой записи - 1 мая 2025 года.

На видео девушка называет свое полное имя и паспортные данные. “Я ушла добровольно из дома 28 апреля 2025 года. Моей жизни, здоровью и безопасности (сейчас) ничего не угрожает. Прошу меня не искать и в розыск не подавать. Также прошу не сообщать никакой информации обо мне моим родственникам. Возвращаться домой я не планирую, потому что это может угрожать моей жизни, здоровью и безопасности”, - говорит она.

Авторы комментариев под публикацией о видео критикуют побеги девушек из дома. “Зачем позорить своих родителей, братьев и сестер? И чего ты добиваешься таким путем?”, - спросила _amina_arsamakova__.

“Их много так ушедшие из дома. Кто-нибудь знает как сложилась их жизнь? Мне не кажется что человек безвозмездно помог ей сбежать”, - написала _____harbor.

“Девушки не убегайте из дома, если есть проблемы. Мама вас поймет и спокойно решит ваши проблемы, доверьтесь мамам (...) мы девушки боимся всего, думаем, “если узнают то тогда убьют”. Зачем таким способом травмировать родителей?”, - считает sabishka_55554. “Я бы на месте родителей,нашла бы её и вернула бы домой”, - заявила prostaia8506.

“Вы что думаете, что все семьи идеальные? Есть очень много неблагополучных семей. Знаю одну семью, где брат не оставлял в покое свою сестру, она очень боялась. Мама ее не поддержала, боялась своего сына-алкаша. Не дай Аллах в такой семье чтобы вообще рождались девочки”, - возразила 77.kvhoeva.

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