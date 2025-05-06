Правозащитницы сочли реальной угрозу для сбежавшей из Ингушетии девушки

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Заявления девушек, сбежавших из регионов Северного Кавказа, об угрозе со стороны их родственников, зачастую имеют под собой веские основания, а возвращение беглянок домой почти всегда приводит к их дальнейшей дискриминации сообществом.

Как писал "Кавказский узел", 20-летняя Айна Манькиева из Ингушетии, которую близкие объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности.

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Заявление молодой уроженки Ингушетии о добровольном уходе из дома и возможной опасности ее возвращения к родным “Кавказскому узлу” прокомментировали президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова, активистка Лена Патяева и лава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

Зявления от беглянок об угрозе имеют под собой серьезные основания, считает Саида Сиражудинова. “Просто так не бегут. Раз она заявляет об угрозах и насилии, значит, все было серьезно. Ей грозила опасность, поэтому она приняла такое решение и сделала такое заявление”, - сказала правозащитница “Кавказскому узлу”.

По ее словам, частой ошибкой беглянок является то, что они не прекращают общение со своими родными.

“Любой из родственников может уговорить вернуться, обмануть, выяснить местоположение. Общение с ними, зависимость - это ошибка, которая может стоить жизни. Из-за таких ошибок родным удается вернуть девушек. Подобные советы правозащитников часто нарушаются, иногда это стоит жизни. Об этом не стоит забывать”, - отметила она.

Сиражудинова объясняет, что заявление беглянки - сигнал родным о том, что она хочет изменить свою жизнь, а также силовикам.

“Такое обращение очень важно. Оно адресовано и родным, чтобы они поняли, что она в безопасности, но хочет изменить жизнь, но в первую очередь это сигнал для правоохранительных органов, чтобы не объявляли в розыск. Полиция очень часто играла негативную роль (в подобных делах), и после насильственного возвращения есть несколько случаев, когда девушки были убиты или пропали. Самый известный случай - это бесследное исчезновение Седы Сулеймановой. Ее (полицейские) помогли отправить домой, но никто не помогает ее найти”, - подчеркнула она.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена к родственникам в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести". В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение девушки по статье об убийстве. говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Чаще всего при возвращении домой беглянки снова оказываются под давлением родных. “Случаи бывают разные и семьи разные: где‐то принимают и ищут компромисс, где-то усиливают давление и даже убивают. Это может понимать только сама жертва. Здесь не стоит никогда исключать самый крайний непоправимый сценарий”, - указала она.

Ошибка беглянок в том, что они не только продолжают общение со своими родственниками, но и начинают им верить, указала Светлана Ганнушкина*.

“Кажется, все должно быть предельно ясно: родственники создали такие условия, что ты решила сбежать, чтобы сохранить жизнь или просто жить спокойно и ничего не бояться. Они продолжают общение, и родные получают возможность давить на них, уговаривать, убеждать вернуться. И в один прекрасный день они почему-то приходят к выводу, что родственники изменились и больше не будут обижать. Но это всегда уловка со стороны родственников, чтобы вернуть беглянку домой. После возвращения они понимают, что ничего не изменилось и к ней относятся так же, как прежде. Исключения бывают, но в редких случаях”, - сказала она “Кавказскому узлу”.

Беглянки всегда будут под угрозой дискриминации, если решат вернуться домой, отмечает она.

“Они могут переехать в другой город, в другое село, но почти всегда слухи о девушке, которая бежала от родных, преследуют ее везде и всюду. Об этом рано или поздно узнают. В таких случаях если даже не родные, то соседи и знакомые будут ей напоминать об этом, задавать вопросы, обсуждать и сплетничать. Редко бывает, что семья осознает свои ошибки и помогает девочкам жить нормальной жизнью”, - сказала Ганнушкина.

Подруга Седы Сулеймановой и организатор кампании с требованием расследовать ее исчезновение Лена Патяева уверена, что жертвам домашнего насилия всегда нужно обращаться к правозащитникам.

“Я считаю, что это всегда лучший выбор, чем бежать самостоятельно, если риски высоки. Есть девушки, которые оценивали свои риски как не слишком высокие, бежали и все с ним было хорошо, - но в случае вайнашек, то есть ингушек и чеченок, риски чаще всего высокие и самостоятельный побег всегда эти риски только увеличивает. Я не знаю деталей, я не знаю, может она уже к кому-то обратилась, может это заявление она сделала не по собственной инициативе и ей подсказали, может ей кто-то помогает. Может быть, ей никто не помогает, но даже в этой ситуации это, возможно, разумно было с ее стороны, - хоть какое-то официальное заявление сделать”, - сказала она «Кавказскому узлу».

По словам Патяевой, беглянки из Северного Кавказа после возвращения могут подвергаться пожизненной дискриминации.

“Риск дискриминации однозначно будет. Это очень коллективистские сообщества, и дело может быть не только в одной конкретной семье. Одна конкретная семья может лояльно относиться к своей дочери, но помимо этой семьи, сколь бы лояльной она ни была, есть еще более дальние родственники, есть еще клан, есть еще село, в котором какие-то тоже есть влиятельные люди, соседи. Есть общество в целом, которое все равно будет свои рамки и ограничения навязывать. Я не буду утверждать, что обязательно каждую беглянку, которая добровольно решила вернуться, обязательно будут дискриминировать, но риск дискриминации, безусловно, у нее будет в нынешних условиях”, - отметила активистка.

Этот риск, полагает она, будет существовать пока государство не заинтересовано в защите прав человека. “А пока государство просто отсутствует в регионе, в контексте прав человека его просто нет. Это как будто просто не территория России, а территория другого государства. В этой ситуации, когда нет контроля со стороны государства, а общество достаточно коллективистское и с достаточно специфическими представлениями о своих ценностях и традициях, возвращение беглянок всегда будет опасным для них”, - подчеркнула она.

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