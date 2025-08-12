Подросток из Ингушетии отказался от дальнейшей помощи правозащитников

После выхода из психбольницы в Ставрополе 16-летний юноша из Ингушетии договорился с родственниками о переезде в другой регион, где он будет учиться в колледже.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля правозащитники Кризисной группы СК SOS* подали в Следственный комитет заявление об исчезновении подростка, который жаловался на угрозы убийством. Авторы обращения опасались, что мальчика могли убить или насильно изолировать, и попросили провести проверку и при необходимости возбудить уголовное дело. Представители двух правозащитных организаций пытались связаться с близкими юноши, но не смогли установить с ними контакт. В конце июля подросток сообщил правозащитникам, что находится в психбольнице в Ставрополе, но в учреждении отрицали, что у них есть такой пациент.

16-летний подросток из Ингушетии, который заявлял о побоях и угрозах убийством от родственников и искал способ выехать за пределы республики, заранее попросил правозащитников подать заявление в следственные органы, если он перестанет выходить на связь. Юноша утверждал, что родственники вывозили его загород и приставляли пистолет к голове, но потом пообещали убить позже, когда "дядя вернется со СВО".

Подросток из Ингушетии сообщил правозащитникам, что находится в безопасности и больше не нуждается в помощи. Он уже выписался из клиники, где ему давали седативные и успокоительные препараты.

По словам юноши, родственники забрали его из психиатрической клиники и сняли для него отдельную квартиру в другом регионе. “По его словам, градус конфликта с семьей снизился из-за решения о раздельном проживании”, - сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS*.

Молодой человек считает, что ему больше ничего не угрожает и доволен тем, как разрешился конфликт с родственниками. В другом регионе, где он сейчас живет, ему позволили поступить в колледж.

Юноша теперь живет в городе “подальше от родной республики, где на него и его семью могли оказывать давление”, в колледже он планирует изучать интересную ему профессию, отмечается в публикации Telegram-канала проекта “Кавказ без матери”.

