Подросток из Ингушетии помещен в психбольницу после жалоб правозащитникам на угрозы родных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

16-летний юноша из Ингушетии, который жаловался правозащитникам на угрозы убийством от родственников, сообщил, что находится в психбольнице в Ставрополе. В учреждении отрицают, что у них находится такой пациент.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля правозащитники Кризисной группы СК SOS* подали в Следственный комитет заявление об исчезновении подростка, который жаловался на угрозы убийством. Авторы обращения опасались, что мальчика могли убить или насильно изолировать, и попросили провести проверку и при необходимости возбудить уголовное дело. Представители двух правозащитных организаций пытались связаться с близкими юноши, но не смогли установить с ними контакт.

16-летний подросток из Ингушетии, который заявлял о побоях и угрозах убийством от родственников и искал способ выехать за пределы республики, более недели не выходит на связь, сообщили 2 июля правозащитники. Подросток заранее попросил правозащитников подать заявление в следственные органы, если он перестанет выходить на связь больше чем на два дня.

Подросток, который не выходил на связь с правозащитниками около месяца, в конце июля сообщил им, что находится в психиатрической клинике в Ставрополе. Юноша попросил о помощи и хотел, чтобы к нему отправили кого-нибудь, но после этого снова пропал со связи и не появляется в сети уже неделю, сообщила 6 августа Кризисная группа СК SOS*.

Молодой человек назвал правозащитникам адрес краевой психиатрической больницы, где он находится, но сотрудники учреждения отрицают, что у них есть такой пациент. “Есть вероятность, что из клиники его уже забрали, или же сотрудникам запретили разглашать о нем информацию”, - говорится в сообщении Telegram-канала организации.

Правозащитники отмечают, что юноше позволили дать знать о себе после того, как они подали заявление в рабочую группу по насильственным исчезновениям при совете ООН, а журналисты направили запрос в правоохранительные органы.

МВД в ответе на этот запрос не смогло подтвердить, что подросток сейчас жив и здоров. Также в МВД подтвердили, что к нему выезжал некий инспектор ПНД, но не нашел признаков жестокого обращения родственников. В то же время в ведомстве отрицают, что к нему ездила лично начальник отдела ПДН Назрановского района - она в прошлом заявляла, что общалась с семьей подростка, но после его исчезновения перестала это признавать. Кроме того, из ответа МВД следует, что подросток проходит как свидетель или потерпевший по некоему уголовному делу.

Подросток заявлял, что родственники вывозили его загород и приставляли пистолет к голове, но потом пообещали убить позже, когда “дядя вернется с СВО”, отметили в организации.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.