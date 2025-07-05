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20:51, 5 июля 2025

Правозащитники подали заявление в Следком о пропаже подростка из Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заявление в Следком подали правозащитники в связи с исчезновением юноши из Ингушетии, заявлявшего о домашнем насилии и угрозах убийством.

Как писал "Кавказский узел", 16-летний подросток из Ингушетии, который заявлял о побоях и угрозах убийством от родных, просил правозащитников помочь выехать за пределы республики, опасаясь за свою жизнь. Юноша более недели не выходит на связь, сообщили правозащитники 2 июля.

Правозащитники Кризисной группы СК SOS* подали заявление в Следственный комитет в связи с исчезновением подростка, который ранее просил обратиться в правоохранительные органы, если он не будет выходить на связь более двух дней.

В заявлении указано, что 16-летний юноша находился на связи с правозащитниками, жаловался на регулярные побои и опасался за свою жизнь. Кроме того, его посещали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, после визита которых ситуация в доме ненадолго стала лучше. Сейчас же представители ПДН заявляют, что у них нет никакой информации о судьбе подростка, сообщила Кризисная группа СК SOS*. 

Правозащитники предполагают, что школьника могли убить или насильно удерживать в изоляции, и просят провести проверку и при необходимости возбудить уголовное дело, говорится в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", 20-летняя Айна Манькиева из Ингушетии, которую близкие объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности. 

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Заявления девушек, сбежавших из регионов Северного Кавказа, об угрозе со стороны их родственников зачастую имеют под собой веские основания, а возвращение беглянок домой почти всегда приводит к их дальнейшей дискриминации сообществом, указали правозащитники.

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Автор: "Кавказский узел"

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