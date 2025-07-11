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05:56, 11 июля 2025

Попытки правозащитников связаться с семьей пропавшего ингушского подростка оказались безуспешными

Подросток. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представителям двух правозащитных организаций не удалось связаться с семьей ингушского подростка, который жаловался на угрозы убийством от родственников, а затем перестал выходить на связь. Следователям направлены как минимум два заявления с требованием расследовать исчезновение мальчика.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля правозащитники Кризисной группы СК SOS (организация включена в реестр иностранных агентов) подали в Следственный комитет заявление об исчезновении подростка, который жаловался на угрозы убийством. Авторы обращения опасались, что мальчика могли убить или насильно изолировать, и попросили провести проверку и при необходимости возбудить уголовное дело.

16-летний подросток из Ингушетии, который заявлял о побоях и угрозах убийством от родственников и искал способ выехать за пределы республики, более недели не выходит на связь, сообщили 2 июля правозащитники. Подросток заранее попросил правозащитников подать заявление в следственные органы, если он перестанет выходить на связь больше чем на два дня.

Его родственников не устраивало то, как он себя ведет, чем он занимается

Отношение родственников к мальчику было вызвано его поведением, поскольку он "проблемный ребенок для семьи", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Кризисной группы СК SOS Александра Мирошникова. «Его родственников не устраивало то, как он себя ведет, чем он занимается, и их не устраивал его образ жизни и постоянное непослушание, которое в том числе приводило к определенным проблемам у самого мальчика и у семьи», - отметила она.

По ее словам, после исчезновения подростка организация пыталась установить контакт и с ним, и с его семьей. «С ним мы пытались связаться на протяжении недели, прежде чем публично озвучить свои опасения. С семьей связаться было сложнее, поскольку все контакты, доступные нам, которые мы смогли найти, это те контакты, по которым, собственно говоря, и связывался с нами [подросток] время от времени. Своего номера телефона, у него, видимо, не было, он регистрировал какие-то соцсети на телефон своих родственников, потом их удалял, но в целом регулярно выходил на связь с этих номеров телефона. И по этим телефонам связаться с его родственниками не получилось», - рассказала Мирошникова.

Ранее правозащитной организации "Кавказ без матери" удалось привлечь к ситуации внимание инспекции по делам несовершеннолетних (ПДН). К подростку ездила представитель ПДН, которая после этого сообщила правозащитникам, что провела беседу с семьей. После ее визита подросток еще неделю находился на связи, а затем исчез.

Организация «Кавказ без матери» также пыталась связаться с семьей, сообщила представитель этой организации корреспонденту "Кавказского узла". «Мы пытались закрыть эту тему. Просили просто показать мальчика, чтобы все знали, что он жив», - сказала она.

У семьи, в которой он жил, очень высокопоставленные родственники

Она подтвердила, что «Кавказ без матери» добилась визита представителя властей в семью. «Нам известно, что опека посещала мальчика. Вначале было воодушевление с его стороны. Даже были разговоры о том, что его могут поместить в детдом, как он и хотел. За день до исчезновения он стал писать, что ему перестали отвечать в ПДН. Но он этого и ожидал. У семьи, в которой он жил, очень высокопоставленные родственники», - сказала представитель организации.

В обеих правозащитных организациях сообщили, что подали в правоохранительные органы заявления по поводу исчезновения подростка. Александра Мирошникова пояснила, что подано заявление в Следственный комитет об исчезновении ребенка. «В течение 30 суток они должны дать ответ по этому заявлению и либо провести проверку, либо мотивировать, почему они считают, что проверку проводить не нужно», - отметила она. Представитель организации «Кавказ без матери» сообщила, что, хотя заявление было подано, пока не видно никакого движения по нему.

Случаи насилия в отношении мальчиков-подростков, подобные описанному, в ингушском обществе буквально единичны, и это «совершенно нетипично», указала заведующая отделом этнографии Кавказа Музея антропологии и этнографии Российской академии наук Макка Албогачиева.

Она предположила, что подобные действия родственников, возможно, были вызваны тем, что «молодежь ведет себя как хочет, насмотревшись непонятно чего в социальных сетях». Макка Албогачиева также не исключила, что мальчик, чтобы спастись от насилия, просто сбежал из дома.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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