Жители Сунжи потребовали провести берегоукрепительные работы из-за дождей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Сунжи в Ингушетии обеспокоены отсутствием берегоукрепительных работ на фоне ливней в регионе. Горожане заявили, что опасаются повторения ситуации в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля глава МЧС России Александр Куренков объявил о повышении уровня чрезвычайной ситуации в Дагестане и Чечне до федерального из-за ситуации с паводками.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Более 6200 человек пострадало в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов.

Местные жители рассказали, что во время проливных дождей в конце марта и начале апреля уровень реки Сунжа поднимался до опасных отметок, а на пересечении улиц Надречной и Розы Люксембург до выхода воды из берегов оставалось меньше метра, сообщило издание "Фортанга".

"Детскую площадку, которая находится рядом, в следующий раз просто снесет. Цена вопроса 50-60 кубов бетона и примерно одна тонна арматуры, протяженность береговой линии 40-50 метров",– рассказал местный житель.

По его словам, сунженцы опасаются повторения ситуации в Дагестане, где власти оказались не готовы к ЧП.

28 и 29 марта марта в Ингушетии выпали обильные осадки. В реке Сунжа уровень воды поднялся до отметки 3 метра. В устранении последствий непогоды участвовали десятки спасателей. Они восстановили электроснабжение и откачивали воду из многоквартирных домов в Назрани.

5 апреля в селе Троицкое в результате дождей обвалилась часть дороги вдоль берега реки, были подтоплены несколько домов и автодорог. По информации властей, сезон паводков в республике еще не закончился и в ближайшее время вновь ожидаются сильные дожди.

В январе минприроды Ингушетии не стало начинать строительство защитных сооружений на двух участках реки Сунжа в одноимённом городе, сославшись на финансовые трудности, отметило издание.

Специалисты признали берегоукрепление необходимым для защиты жилых домов и приусадебных участков, однако из-за высокой дотационности бюджета Ингушетии намерены добиваться софинансирования из федерального бюджета. Ближайшей возможностью получить средства является программа "Строительство" на 2028–2030 годы.

Местных жителей такая позиция удивила. Во время сильных ливней в 2023 году в Сунже были подтоплены частные дома и участки, а в декабре 2025 года власти заявляли о планах построить открытый водоотвод и земляную защитную дамбу на улице Энгельса.

"Мы обращались и к главе республики Махмуду-Али Калиматову, и к полпреду Юрию Чайке, потому что берегоукрепление - вопрос первой необходимости. Сейчас около домов сооружения ненадёжные, сделаны из гравия. В итоге получили такой разочаровывающий ответ", - сообщил тогда изданию представитель инициативной группы жителей.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 10 апреля в Сунже облачно без осадков. 11 апреля ожидается слабый дождь, временами переходящий в умеренный.

В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

