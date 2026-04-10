06:44, 10 апреля 2026

Жители Сунжи потребовали провести берегоукрепительные работы из-за дождей

Кадр жители Сунжи потребовали провести берегоукрепительные работы из-за дождей. Фото: Фортанга / Telegram-канал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Сунжи в Ингушетии обеспокоены отсутствием берегоукрепительных работ на фоне ливней в регионе. Горожане заявили, что опасаются повторения ситуации в Дагестане. 

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля глава МЧС России Александр Куренков объявил о повышении уровня чрезвычайной ситуации в Дагестане и Чечне до федерального из-за ситуации с паводками.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Более 6200 человек пострадало в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов

Местные жители рассказали, что во время проливных дождей в конце марта и начале апреля уровень реки Сунжа поднимался до опасных отметок, а на пересечении улиц Надречной и Розы Люксембург до выхода воды из берегов оставалось меньше метра, сообщило издание "Фортанга".

"Детскую площадку, которая находится рядом, в следующий раз просто снесет. Цена вопроса 50-60 кубов бетона и примерно одна тонна арматуры, протяженность береговой линии 40-50 метров",– рассказал местный житель. 

По его словам, сунженцы опасаются повторения ситуации в Дагестане, где власти оказались не готовы к ЧП. 

28 и 29 марта марта в Ингушетии выпали обильные осадки. В реке Сунжа уровень воды поднялся до отметки 3 метра. В устранении последствий непогоды участвовали десятки спасателей. Они восстановили электроснабжение и откачивали воду из многоквартирных домов в Назрани.

5 апреля в селе Троицкое в результате дождей обвалилась часть дороги вдоль берега реки, были подтоплены несколько домов и автодорог. По информации властей, сезон паводков в республике еще не закончился и в ближайшее время вновь ожидаются сильные дожди. 

В январе минприроды Ингушетии не стало начинать строительство защитных сооружений на двух участках реки Сунжа в одноимённом городе, сославшись на финансовые трудности, отметило издание. 

Специалисты признали берегоукрепление необходимым для защиты жилых домов и приусадебных участков, однако из-за высокой дотационности бюджета Ингушетии намерены добиваться софинансирования из федерального бюджета. Ближайшей возможностью получить средства является программа "Строительство" на 2028–2030 годы.

Местных жителей такая позиция удивила. Во время сильных ливней в 2023 году в Сунже были подтоплены частные дома и участки, а в декабре 2025 года власти заявляли о планах построить открытый водоотвод и земляную защитную дамбу на улице Энгельса.

"Мы обращались и к главе республики Махмуду-Али Калиматову, и к полпреду Юрию Чайке, потому что берегоукрепление - вопрос первой необходимости. Сейчас около домов сооружения ненадёжные, сделаны из гравия. В итоге получили такой разочаровывающий ответ", - сообщил тогда изданию представитель инициативной группы жителей.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 10 апреля в Сунже облачно без осадков. 11 апреля ожидается слабый дождь, временами переходящий в умеренный. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

События
07:43, 10 апреля 2026
На Слепакова* завели уголовное дело за публикации без маркировки иноагента
05:46, 10 апреля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в воинскую часть
04:49, 10 апреля 2026
Бывший министр Карачаево-Черкесии арестован по делу о превышении полномочий
20:49, 9 апреля 2026
1
 Наводнение в Дагестане и Чечне получило статус ЧС федерального уровня
19:36, 9 апреля 2026
3
 Подозреваемые в убийстве Айшат Баймурадовой объявлены в розыск в России
18:43, 9 апреля 2026
Фонды помощи пострадавшим при наводнении в Дагестане собрали более 550 млн рублей
Все события дня
Новости
Участники СВО. Фото: Минобороны России
11:06, 28 марта 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8950
Приговор по делу о теракте в "Крокус Сити". Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:14, 25 марта 2026
За период с 9 по 22 марта в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано
Российские военные в зоне боевых действий. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/58925
08:25, 21 марта 2026
Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8900
Верующие во время молитвы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:32, 19 марта 2026
Дата Ураза-байрама совпала во всех регионах юга России
Девушка смотрит в мобильный телефон. Иллюстрация "Кавказского узла" создана ИИ при помощи программы Copilot
14:38, 19 марта 2026
Жители СКФО рассказали о влиянии ограничений мобильного интернета на повседневную жизнь
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Активистка Яна Антонова на одиночном пикете на центральной площади Краснодара. Фото Валерии Феденевой для "Кавказского узла" Как ликвидируют «Мемориал»*

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Последние записи в блогах
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Фото
20:47, 23 марта 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Итоги Конкурса «Герои гражданского общества» – 2025
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 апреля 2026, 19:36
Подозреваемые в убийстве Айшат Баймурадовой объявлены в розыск в России

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС Дагестана/MAX
09 апреля 2026, 11:40
Академия наук сочла антропогенный фактор ключевой причиной наводнения в Дагестане

Последствия наводнения в селе Адильотар Хасавюртовского района. Стоп-кадр видео has.info
09 апреля 2026, 03:53
Помощь Чимаева "братским народам" Дагестана отправилась в район с чеченским населением

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС РФ
08 апреля 2026, 14:53
Власти Дагестана рапортовали о выплатах семьям жертв наводнения 

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
