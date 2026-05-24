Мобилизованный из Карачаево-Черкесии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Валерий Нечитайлов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 196 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 11 апреля власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции как минимум 195 бойцов из Карачаево-Черкесии. О последнем убитом бойце, Ильясе Каракетове, сообщала администрация Усть-Джегутинского района.

Валерий Нечитайлов убит в боевых действиях, сообщила администрация Усть-Джегутинского района. После школы он учился в филиале Краснодарского университета МВД России в городе Черкесске, служил в спецназе.

24 октября 2022 года был мобилизован. Награждён медалью «За воинскую доблесть» I степени и нагрудным знаком «За заслуги перед казачеством России». Убит 20 января 2025 года при исполнении воинского долга, награждён орденом Мужества посмертно.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне СВО не менее 196 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее, в апреле, власти Усть-Джегутинского района сообщили, что в военной операции убит Алибек Шукуров.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.