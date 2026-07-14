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18:55, 14 июля 2026

Житель Карачаево-Черкесии арестован по делу о финансировании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи в Карачаево-Черкесии предъявили местному жителю обвинение в переводе денег террористической организации. Мужчина отправлен в СИЗО. 

Поводом для возбуждения дела стали материалы главного управления МВД по СКФО. Жителю Карачаево-Черкесии вменяют финансирование терроризма (часть 1.1 статьи 205.1 УК России). Эта статья предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Согласно версии обвинения, в 2024 году фигурант, придерживаясь радикальных взглядов, перевел деньги на нужды организации, которая признана в России террористической и запрещена, сообщил Следком Карачаево-Черкесии в своем Telegram-канале.

В чем именно заключались “радикальные взгляды” обвиняемого, ведомство не поясняет. Название организации, сумма и конкретная дата перевода также не раскрываются. 

Суд по ходатайству следствия заключил фигуранта дела под стражу. Имя, возраст и род занятий обвиняемого в публикации не названы. 

"Кавказский узел" также писал, что по аналогичному обвинению в финансировании терроризма в июне был арестован житель Калмыкии. До этого, в конце мая, суд приговорил уроженца Ставропольского края Арсена Биймурзаева  к десяти годам заключения, признав его виновным в сборе 2,7 млн рублей на финансирование деятельности боевиков. 

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Автор: "Кавказский узел"

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