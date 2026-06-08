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Кавказский узел

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19:53, 8 июня 2026

Житель Калмыкии арестован по делу о финансировании терроризма

Cотрудники ФСБ задерживают мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи предъявили жителю Сарпинского района Калмыкии обвинение в финансировании терроризма, он заключен под стражу.

Обвиняемому 38 лет, по материалам республиканского управления ФСБ он проходил как “приверженец радикальной идеологии”. Мужчине вменяют статью о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), которая предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. 

Согласно версии следствия, в марте 2020 года житель Калмыкии перевел деньги онлайн на счет участника террористической организации, запрещенной в России. 

“Злоумышленник осознавал, что денежные средства предназначаются и будут направлены на оказание содействия в осуществлении террористической деятельности”, - сообщил сегодня Следком Калмыкии в своем Telegram-канале. 

Суд по ходатайству следствия арестовал обвиняемого. По делу допрашиваются свидетели и проводятся судебные экспертизы, добавили в ведомстве. 

Следствие не уточняет, о какой именно террористической организации идет речь, и не называет сумму перевода. Также в сообщении ведомства не указано, признал ли обвиняемый вину. Комментариями обвиняемого или его адвоката “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил уроженца Ставропольского края Арсена Биймурзаева  к десяти годам заключения, признав его виновным в сборе 2,7 млн рублей на финансирование деятельности боевиков. 

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Автор: "Кавказский узел"

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