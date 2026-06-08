Житель Калмыкии арестован по делу о финансировании терроризма

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Следователи предъявили жителю Сарпинского района Калмыкии обвинение в финансировании терроризма, он заключен под стражу.

Обвиняемому 38 лет, по материалам республиканского управления ФСБ он проходил как “приверженец радикальной идеологии”. Мужчине вменяют статью о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), которая предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Согласно версии следствия, в марте 2020 года житель Калмыкии перевел деньги онлайн на счет участника террористической организации, запрещенной в России.

“Злоумышленник осознавал, что денежные средства предназначаются и будут направлены на оказание содействия в осуществлении террористической деятельности”, - сообщил сегодня Следком Калмыкии в своем Telegram-канале.

Суд по ходатайству следствия арестовал обвиняемого. По делу допрашиваются свидетели и проводятся судебные экспертизы, добавили в ведомстве.

Следствие не уточняет, о какой именно террористической организации идет речь, и не называет сумму перевода. Также в сообщении ведомства не указано, признал ли обвиняемый вину. Комментариями обвиняемого или его адвоката “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил уроженца Ставропольского края Арсена Биймурзаева к десяти годам заключения, признав его виновным в сборе 2,7 млн рублей на финансирование деятельности боевиков.