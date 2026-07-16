×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:51, 16 июля 2026

Лимит на продажу топлива увеличен в Калмыкии

Заправка автомобиля. Фото: pixabay.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лимит продажи топлива, действовавший на автозаправочных станциях в Калмыкии, увеличен до 30 литров, сообщил глава республики Бату Хасиков. О введении лимита власти региона официально не объявляли. 

Как писал "Кавказский узел", 11 июля стало известно, что в Ростовской области введен лимит на продажу топлива на автозаправках - частное лицо может приобрести не более 30 литров бензина на одно транспортное средство. К 15 июля на ряде заправок в регионе стоимость бензина приблизилась к 170 рублям за литр, также значительно подорожал бензин в Калмыкии и на Ставрополье. Бывший депутат Госдумы Олег Пахолков сообщил, что купить бензин без очереди в Калмыкии можно по цене в 130-160 рублей за литр.  

Глава Калмыкии 15 июля объявил об увеличении лимита продажи топлива на сетевых автозаправочных станциях. В Калмыкии ранее действовал лимит отпуска бензина в 20 литров, хотя официально решение о введении ограничений чиновниками не публиковали. 

"Во избежание негативного ажиотажа продолжают действовать ограничения на объем отпуска бензина на сетевых АЗС. При этом лимит увеличен на 10 литров и сейчас составляет 30 литров в один бак", - написал Бату Хасиков в своем Telegram-канале.

Чиновник добавил, что вопросам обеспечения топливом критически важных служб, в том числе силовиков, уделяется “особое внимание”. Жителей республики Хасиков поблагодарил за “ответственное отношение и рациональное использование топлива”. 

Ограничение на продажу бензина в 20 литров негласно действовало в Калмыкии как минимум с 25 июня, о нем писала, в частности, редакция экономического Telegram-канала “Инсайды c Wall Street” на VC.ru. При этом официального объявления об ограничениях продажи бензина власти республики к вечеру 24 июня не делали, указывал в своем Telegram-канале политолог Михаил Виноградов. В последующие дни официальные органы власти также не информировали о лимитах отпуска бензина. 

Еще 23 июня первый замминистра экономики и торговли Калмыкии Наталия Ганжигаева заявляла, что дефицита топлива в регионе нет, “отпуск бензина осуществляется в штатном режиме”, а ограничений не вводилось “и в ближайшее время не планируется”, следует из сообщения “Интерфакс”. 

Проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Объявление об отсутствии бензина на одной из АЗС Туапсе. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" местным жителем.
22:38, 30 июня 2026
Рост цен на топливо и очереди на заправках сохраняются на юге России
Автозаправочная станция. Фото: Engin_Akyurt / Pixabay.com
01:50, 20 июня 2026
Жители трех регионов ЮФО рассказали об ажиотаже на заправках и подорожании топлива
В суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:53, 21 мая 2026
Уроженец Азербайджана осужден в Ростове-на-Дону за финансирование терроризма
04:11, 10 мая 2026
Минтранс отчитался о возобновлении части международных рейсов через юг России
ДТП на горной дороге. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:55, 4 мая 2026
Две республики Северного Кавказа вошли в число регионов с самой высокой смертностью в ДТП
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
14:28, 15 июля 2026
Пашинян Никол Владимирович
Гейдар Алиев. Фото http://minval.az/news/123496254
13:03, 15 июля 2026
Алиев Ильхам Гейдар-оглы
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
10:40, 15 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение в отношениях

Кадры захвата заключенными заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Коллаж "Кавказского узла". Фото https://t.me/shot_shot/67693, https://www.youtube.com/watch?v=DEM9O_XMf-Y Захват заложников в ростовском СИЗО

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
23:44, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
17
Обращение к главе по лживым учебникам
Фото
23:40, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Заявление в прокуратуру по лживым учебникам
Фото
23:36, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Обращение по лживым учебникам
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Самира Гасымлы. Фото: https://haqqin.az/newsarchive/381754
15 июля 2026, 16:10
Супруга азербайджанского политолога Гасымлы стала обвиняемой по делу о клевете

Никол Пашинян. Фото: https://kremlin.ru/
15 июля 2026, 12:20
Судебные тяжбы Пашиняна стали поводом для спора между пользователями соцсети

Танкер в заливе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
14 июля 2026, 20:52
Аналитики оценили последствия ударов по судам в Таганрогском заливе

Выбросы мазута в Темрюкском районе Кубани. Фото: https://t.me/ecozhora/8181
14 июля 2026, 17:56
Выбросы мазута на берег зафиксированы в Темрюкском районе Кубани

Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Показать больше