Лимит на продажу топлива увеличен в Калмыкии

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Лимит продажи топлива, действовавший на автозаправочных станциях в Калмыкии, увеличен до 30 литров, сообщил глава республики Бату Хасиков. О введении лимита власти региона официально не объявляли.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля стало известно, что в Ростовской области введен лимит на продажу топлива на автозаправках - частное лицо может приобрести не более 30 литров бензина на одно транспортное средство. К 15 июля на ряде заправок в регионе стоимость бензина приблизилась к 170 рублям за литр, также значительно подорожал бензин в Калмыкии и на Ставрополье. Бывший депутат Госдумы Олег Пахолков сообщил, что купить бензин без очереди в Калмыкии можно по цене в 130-160 рублей за литр.

Глава Калмыкии 15 июля объявил об увеличении лимита продажи топлива на сетевых автозаправочных станциях. В Калмыкии ранее действовал лимит отпуска бензина в 20 литров, хотя официально решение о введении ограничений чиновниками не публиковали.

"Во избежание негативного ажиотажа продолжают действовать ограничения на объем отпуска бензина на сетевых АЗС. При этом лимит увеличен на 10 литров и сейчас составляет 30 литров в один бак", - написал Бату Хасиков в своем Telegram-канале.

Чиновник добавил, что вопросам обеспечения топливом критически важных служб, в том числе силовиков, уделяется “особое внимание”. Жителей республики Хасиков поблагодарил за “ответственное отношение и рациональное использование топлива”.

Ограничение на продажу бензина в 20 литров негласно действовало в Калмыкии как минимум с 25 июня, о нем писала, в частности, редакция экономического Telegram-канала “Инсайды c Wall Street” на VC.ru. При этом официального объявления об ограничениях продажи бензина власти республики к вечеру 24 июня не делали, указывал в своем Telegram-канале политолог Михаил Виноградов. В последующие дни официальные органы власти также не информировали о лимитах отпуска бензина.

Еще 23 июня первый замминистра экономики и торговли Калмыкии Наталия Ганжигаева заявляла, что дефицита топлива в регионе нет, “отпуск бензина осуществляется в штатном режиме”, а ограничений не вводилось “и в ближайшее время не планируется”, следует из сообщения “Интерфакс”.

Проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.