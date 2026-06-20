Жители трех регионов ЮФО рассказали об ажиотаже на заправках и подорожании топлива

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На АЗС в сельских районах Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей, по словам местных жителей, наблюдается ажиотажный спрос на топливо, которое за последние дни подорожало.

Как писал "Кавказский узел", в Волгоградской области на некоторых заправках крупных компаний водители столкнулись с неработающими колонками и запретом отпуска топлива в канистры еще неделю назад. Кассиры утверждают, что колонки закрыты на ремонт, и отрицают наличие каких-либо проблем с топливом. На небольших заправках же помельче действительно действовали ограничения, в частности, отпускалось не более 100 литров горючего на чек. Уже 16 июня местные власти заявили, что дефицита топлива в регионе нет, жители подтвердили, что с очередями не сталкивались, но при этом отметили подорожание топлива.

Корреспондент "Кавказского узла" 19 июня опросил жителей Калмыкии, Астраханской и Волгоградской области о том, сталкивались ли он с очередями на заправках в сельских районах и подорожало ли топливо. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения респондентов.

В Калмыкии наблюдается ажиотаж на заправках, сообщили жители республики.

Ни на одной заправке мне не разрешили заливать в канистры

Двадцатисемилетний Андрей Зуев, работающий водителем в одной из логистических фирм, два раза в месяц занимается дальними перевозками товаров по Калмыкии и в соседние области. Он сообщил, что «с понедельника очереди на АЗС в Калмыкии «становятся все больше и больше». «Похоже, паника началась с заправкой. Это на фоне новостей из соседних регионов, где на продажу топлива ввели ограничения. Мне в дорогу три 20-литровых канистры дали. Ни на одной заправке мне не разрешили заливать в канистры. В Волгоградской области только получилось. Там (на федеральной трассе) нет проблем с бензином», - рассказал он.

Зуев заметил, что «пока ситуация не катастрофичная». Но панические настроения среди водителей усиливаются. «В Калмыкии ажиотаж просто на АЗС. Вы не представляете себе, как это бьет по нервам. До мордобоя вроде пока не доходит, но матерят друг друга на заправках - хоть святых выноси. Понятно, стоять час-полтора в очереди, когда тебя клиенты ждут - мало удовольствия», - высказался он.

На частных заправках бензин дороже где-то на 10-18 рублей. Очереди большие

«Газпром закрыт. На частных заправках бензин дороже где-то на 10-18 рублей. Очереди большие», - сообщила жительница села Яшкуль Вера Кичикова.

Женщина рассказала, что ограничений на АЗС по объемам продаж бензина нет. Она также отметила, что ее сноха тоже рассказывала ей о проблемах на АЗС. «"Лукойл", говорит, нормально продает, без ограничений, но очереди повсюду большие», - передала слова родственницы Кичикова.

Уроженец Элисты Церен Басангов проживает сейчас в Москве. Но и он наслышан о топливных проблемах в родной республике. «Знакомые говорят, что ситуация плачевная. Бензина нет. А там, где есть, цены на него выросли», - сказал он.

Мужчина продемонстрировал журналисту скрин переписки с другом, который живет в Элисте. Вот, что пишет его товарищ: «Вчера ехал, на "Лукойле" очередь огромная была, потом назад ехал, закрылась вообще, видать, высосали все… Я теперь полными баками заправляюсь».

Рост цен наблюдается и в соседних с Калмыкией Волгоградской и Астраханской.

На один чек 100 литров. Но никто тебе не запретит залить бак, а через некоторое время еще сто литров залить

Временно безработная жительница Центрального района Волгограда Ольга Китаева рассказала, что на АЗС «Лукойл» в центре города (Вторая Продольная и улица Пархоменко) очередей на заправках нет. Но цены на бензин выросли за последний месяц не менее чем на 7 процентов (на 19 июня бензин "Экто 100" стоит 95 руб. 84 коп., "Экто 95" - 72 руб. 72 коп., "Экто 92" - 65 руб. 34 коп., дизельное топливо - 77 руб. 48 коп.). «Объявления об ограничении (объемов продаж бензина) не висит. Но я спросила у парня, который наливает бензин. Он сказал, что на один чек 100 литров. Но никто тебе не запретит залить бак, а через некоторое время еще сто литров залить. То есть в течение дня можно хоть сколько раз заправляться», - рассказала Ольга.

Наш сотрудник в Иловлю и Михайловку сегодня ездил - в багажник поставили ему пару канистр с бензином. Звонил недавно, говорит, на заправках очереди на трассе

То, что ажиотажа закупок бензина в областном центре нет, подтвердил и сотрудник торговой фирмы, 46-летний Геннадий Котельников. В то же время, по словам собеседника, в сельских районах наблюдаются очереди на заправках. «Вчера вечером наблюдал длинную очередь у Краснослободска на въезде на мост. Наш сотрудник в Иловлю и Михайловку сегодня ездил - в багажник поставили ему пару канистр с бензином. Звонил недавно, говорит, на заправках очереди на трассе. На фоне новостей с юга России, где сейчас топливный коллапс, потихоньку и в нашей области усиливается ажиотаж на АЗС», - заметил Котельников.

Жительница райцентра Иловля Жанна Курилкова рассказала об ухудшении ситуации с топливом. «На заправке «Сады Придонья» сегодня остановлена продажа ГСМ частным лицам. Топливо остановлено на личные нужды для заправки техники завода. Близлежащие заправки (небольшие) уже больше недели не работают. В городе (Волгограде) тоже небольшие заправки закрылись «по техническим причинам». Цены поставщиков просто заоблачные», - рассказала женщина.

Аналогичная ситуация складывается и в Астраханской области. В Астрахани, по словам местных жителей, проблем с покупкой топлива всех сортов не наблюдается. А вот в сельских районах закрываются небольшие АЗС и образуются очереди на АЗС крупных компаний.

57-летний айтишник Олег Теплищев рассказал, что «в Астрахани все спокойно». «Вчера со своими стояли, общались, никто даже не упоминал о такой ситуации (дефицит топлива на городских АЗС, - прим. КУ). Люди мои с югов едут… Ограничений никаких», - рассказал он.

Часто подобные ограничения вводят не областные власти, а руководство сетей АЗС

Теплищев отметил, что он отслеживает ситуацию с топливным кризисом в стране. По его словам, в июне ограничения на отпуск бензина появились сразу в нескольких регионах России. «Это, в основном, не общегосударственная мера, а региональная реакция на завышенный спрос и временные перебои с поставками. Часто подобные ограничения вводят не областные власти, а руководство сетей АЗС», - высказал свою точку зрения Теплищев.

Об отсутствии проблем в областном центре рассказал и астраханский 30-летний таксист, представившийся Павлом. «По городу езжу без оглядки на заправку. В любой момент без особых очередей можно заправиться. Но канистра в 20 литров все же в багажнике стоит полная - это на случай, если выезжать в районы придется. Там, я слышал, и очереди на заправках, и ограничения - не более 20 литров в бак. Так что кризис до Астрахани постепенно добирается», - сказал таксист.

Павел также указал на десятипроцентный месячный рост цен на все марки бензина. Но, по его словам, отмены автобусных маршрутов из-за сложившейся в регионе топливной ситуации он не заметил. «По Астраханской области ездят, как ездили, а вот коммерческие рейсы, например, на южные курорты… Ну тут я не знаю. Не слышал, чтобы отменяли. Но все мои родственники и знакомые отдых на Черном море не планируют, все остаются дома. Будут на рыбалку в дельту ездить. На такое путешествие бензина всем хватит», - сказал Павел.

На вопрос, повысились ли цены на услуги такси в Астрахани из-за роста цен на бензин, Павел кратко заметил: «А вы как думаете?».

Очень большие очереди на АЗС. И ограничения - только 20 литров в бак

Жительница села Началово, представившаяся Алевтиной, сообщила об очередях на местных заправках. По словам женщины, мелкие заправки закрыты. «Очень большие очереди на АЗС. И ограничения - только 20 литров в бак», - кратко заметила она.

50-летний житель Наримановского района Алексей Петухов работает на одном из местных сельскохозяйственных предприятий. Мужчина сообщил, что на заправке "Лукойл", расположенной на волгоградской трассе, ажиотажа нет. «А вот на заправках вдали от трассы - там, конечно, сельские граждане в очередях стоят. Некоторые заправки, что помельче, вообще закрылись. Наш глава хозяйства на случай дефицита топлива запасся дизелькой. Но если топливо совсем исчезнет, эти запасы нас не спасут. До сбора урожая точно не дотянем. Что тогда делать, никто не знает», - возмутился Алексей.

Напомним, что данные о дефиците бензина и его подорожании появились на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы юга России. 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.