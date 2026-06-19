Водители Волгоградской области рассказали о подорожании бензина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Цены на бензин выросли, рассказали водители из Волгоградской области, при этом им не приходилось сталкиваться с очередями на заправках и дефицитом топлива.

Как писал "Кавказский узел", в Волгоградской области на некоторых заправках крупных компаний водители столкнулись с неработающими колонками и запретом отпуска топлива в канистры еще неделю назад. Кассиры утверждают, что колонки закрыты на ремонт, и отрицают наличие каких-либо проблем с топливом. На небольших заправках же помельче действительно действовали ограничения, в частности, отпускалось не более 100 литров горючего на чек. Уже 16 июня местные власти заявили, что дефицита топлива в регионе нет.

Водители Волгоградской области, опрошенные «Кавказским узлом», разошлись во мнениях относительно ситуации с бензином в регионе.

Александр, работающий на доставке сыпучих грузов, рассказал, что цены на бензин выросли. «Я вчера заправлялся по цене 79 рублей за литр А-92. Но очередей нет», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Водитель грузовика Николай подтвердил, что цены выросли, причем еще сильнее. «Как пример скажу, что литр А-92 теперь стоит 89 рублей. Но дефицита нет», - отметил он.

Никита, занимающийся грузоперевозками, отметил, что не ощутил какого-либо повышения цен и дефицита. «Пока я не сталкивался ни с подорожанием, ни с дефицитом бензина. Правда, у меня большой бак, я заправляюсь сразу на месяц», - заявил он.

Водитель такси Александр, отметивший, что дефицита топлива нет, признал, что цены повышаются, но не катастрофично. «Бензин постоянно дорожает, мы уже привыкли к этому, поэтому сейчас повышение прошло незаметно. Никакого дефицита бензина нет», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Владелец компании, занимающейся международными пассажирскими перевозками, говоривший на условиях анонимности), также отметил, что дефицита нет. «Сегодня заправился А-95, никакого дефицита не было. У меня большинство машин ездит на дизельном топливе – его хватает. Что касается цены, то она меня пока что не волнует», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Все опрошенные также подтвердили, что подорожания каких-либо продуктов в области на фоне роста цен не бензин пока не наблюдается.

Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Как писал "Кавказский узел", информация о дефиците бензина появлялась на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы юга России. 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.