Житель Сочи арестован по уголовному делу о фейках об армии

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Мужчина обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили комментарии в интернете.

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи возбуждено уголовное дело в отношении уроженца Иркутской области. Он обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании армии России, совершенном по мотивам политической и национальной ненависти 1 .

По версии следствия, в январе 2024 года обвиняемый, находясь по месту жительства в городе Сочи, опубликовал текстовое сообщение в чате одного из мессенджеров, который был доступен для публичного просмотра. Сообщение содержало заведомо ложную информацию о действиях армии России в ходе проведения специальной военной операции, сообщает сегодня пресс-служба следственного комитета Краснодарского края в Telegram-канале.

Имя, возраст и род занятий обвиняемого, название социальной сети и конкретное содержание публикаций в сообщении не указаны. "По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что следователи обвинили жителя Краснодара в семи эпизодах распространения фейков о российской армии по мотивам политической и национальной ненависти. Он был помещен в СИЗО.