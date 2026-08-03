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17:57, 3 августа 2026

Житель Сочи арестован по уголовному делу о фейках об армии

Сотрудник полиции задерживает мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мужчина обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили комментарии в интернете.

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи возбуждено уголовное дело в отношении уроженца Иркутской области. Он обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании армии России, совершенном по мотивам политической и национальной ненависти .

По версии следствия,  в январе 2024 года обвиняемый, находясь по месту жительства в городе Сочи, опубликовал текстовое сообщение в чате одного из мессенджеров, который был доступен для публичного просмотра. Сообщение содержало заведомо ложную информацию о действиях армии России в ходе проведения специальной военной операции, сообщает сегодня пресс-служба следственного комитета Краснодарского края в Telegram-канале.

Имя, возраст и род занятий обвиняемого, название социальной сети и конкретное содержание публикаций в сообщении не указаны. "По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что следователи обвинили жителя Краснодара в семи эпизодах распространения фейков о российской армии по мотивам политической и национальной ненависти. Он был помещен в СИЗО. 

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Автор: Кавказский узел

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