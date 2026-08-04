Врачи сообщили о состоянии пострадавших при атаке дрона на пляж под Геленджиком

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После атаки дрона на курортное село Архипо-Осиповку в больницах Геленджика и Краснодара остается 21 пострадавший, в том числе трое детей. Состояние девяти пациентов, включая двоих детей, оценивается как тяжелое.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 августа власти Краснодарского края первоначально сообщили о семи погибших и 40 раненых при атаке дрона на Архипо-Осиповку. Позднее число пострадавших увеличилось до 58. Был госпитализирован 21 человек, в том числе трое детей. Еще 37 получили амбулаторное лечение.

В больницах Геленджика и Краснодара находится 21 пострадавший при атаке дрона на Архипо-Осиповку, сообщил сегодня помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, состояние девяти госпитализированных, в том числе двоих детей, остается тяжелым. "Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров, в ходе которых выработана тактика лечения", – отметил Кузнецов, слова которого привело РИА "Новости".

Еще 37 пострадавших, среди которых девять детей, получили амбулаторную медицинскую помощь, добавил он.

Напомним, Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. В ночь на 22 июля при падении обломков дрона на предприятие в Армавире погиб его сотрудник, а пожар в складском комплексе в Краснодаре привел к травмированию десяти человек. Позднее одна из пострадавших при атаке на склад Wildberries умерла в больнице. 30 июля обломки БПЛА упали на территорию предприятия в поселке Волна Темрюкского района, пострадали шесть человек. Пятеро пострадавших в результате этих атак остаются в больницах.