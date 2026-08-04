Уроженец Новороссийска получил срок за донаты ЛСР*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному лишению свободы Евгения Калганова, признав его виновным в финансировании терроризма и госизмене.

Вмененные Калганову статьи о финансировании терроризма и госизмене (часть 1.1 статьи 205.1 и 275 УК РФ) предусматривают соответственно от восьми до пятнадцати и от 12 до 20 лет заключения.

Согласно версии обвинения, Евгений Калганов в 2022 и 2023 годах находился в Польше, где “осуществил пятнадцать денежных переводов на банковские реквизиты представителей запрещенной террористической организации Легион “Свобода России”*, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

В сообщении не уточняется, признал ли подсудимый свою вину. Также в нем нет информации, при каких обстоятельствах Калганов был задержан и каким образом силовики узнали о переводах.

Суд приговорил Калганова к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части срока - в колонии строгого режима. Комментариями осужденного или его адвокатов относительно планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает.

Евгений Калганов - уроженец Новороссийска, ему 34 года, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Данные Калганова с пометкой о причастности к терроризму были внесены в список 27 июня 2025 года, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления перечня.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд приговорил к 22 годам строгого режима жителя Новороссийска Евгения Чернышова, признав его виновным в сотрудничестве с ЛСР*.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.