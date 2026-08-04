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18:52, 4 августа 2026

Уроженец Новороссийска получил срок за донаты ЛСР*

Сотрудник полиции надевает наручники на мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному лишению свободы Евгения Калганова, признав его виновным в финансировании терроризма и госизмене. 

Вмененные Калганову статьи о финансировании терроризма и госизмене (часть 1.1 статьи 205.1 и 275 УК РФ) предусматривают соответственно от восьми до пятнадцати и от 12 до 20 лет заключения. 

Согласно версии обвинения, Евгений Калганов в 2022 и 2023 годах находился в Польше, где “осуществил пятнадцать денежных переводов на банковские реквизиты представителей запрещенной террористической организации Легион “Свобода России”*, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда. 

В сообщении не уточняется, признал ли подсудимый свою вину. Также в нем нет информации, при каких обстоятельствах Калганов был задержан и каким образом силовики узнали о переводах. 

Суд приговорил Калганова к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части срока - в колонии строгого режима. Комментариями осужденного или его адвокатов относительно планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает. 

Евгений Калганов - уроженец Новороссийска, ему 34 года, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Данные Калганова с пометкой о причастности к терроризму были внесены в список 27 июня 2025 года, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления перечня.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд приговорил к 22 годам строгого режима жителя Новороссийска Евгения Чернышова, признав его виновным в сотрудничестве с ЛСР*. 

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* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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