Житель Кубани получил срок по делу о госизмене

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Военный суд в Ростове-на-Дону назначил длительный срок заключения жителю Новороссийска Евгению Чернышову, признав его виновным в госизмене и участии в террористической организации.

Помимо участия в террористической организации (часть 205.5 УК России) и госизмены (статья 275 УК), Чернышову вменялась статья о пропаганде терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК). Этот пункт обвинения предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы, участие в террористической организации - от 10 до 20 лет заключения, а статья о госизмене - от 12 до 20 лет.

Согласно версии обвинения, 15 и 26 марта 2024 года Чернышов, находясь в Новороссийске, оставил в сети несколько комментариев о “Легионе “Свобода России”* и “Русском добровольческом корпусе”*. Действия этих запрещенных организаций, признанных в РФ террористическими, он оценил положительно, призвав других вступать в РДК*.

Спустя год, между 3 апреля и 6 мая 2025 года, Чернышов вступил в переписку с человеком, который представился ему участником ЛСР*. Как утверждает обвинение, он согласился оказывать этой организации и Украине в целом помощь и содействие, направленные против безопасности РФ.

Суд установил, что 4 мая 2025 года Евгений Чернышов сделал фотографии Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Военно-морских сил, количества и места расположения военных судов, а 6 мая того же года передал собранные сведения “сотрудникам главного управления разведки министерства обороны Украины”. “В судебном заседании Чернышов полностью признал себя виновным”, - сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

Суд приговорил Чернышова к 22 годам строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Кроме того, он обязан выплатить штраф в 150 тысяч рублей. Комментариями Евгения Чернышова или его адвоката относительно планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает.

Несмотря на приговор по “террористическим” статьям, имя Чернышова по состоянию на 19.45 мск сегодня не значится в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Чернышов - уроженец Украины, ему 28 лет, силовики задержали его в Новороссийске 20 мая 2025 года, а на следующий день он был помещен в СИЗО, указано на сайте правозащитного проекта Enbv.org.

"Кавказский узел" также писал, что за общение с участниками РДК* и выполнение их заданий житель Кубани Милослав Олейник был приговорен к 20 годам заключения по статьям о госизмене и участии в деятельности террористической организации.

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* организация признана террористической и запрещена в России.

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