×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:58, 27 июля 2026

Житель Астрахани обвинен в финансировании экстремисткой организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция Астраханской области отчиталась о задержании 42-летнего местного жителя, который, по версии силовиков, осуществлял денежные переводы в пользу экстремисткой организации.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2025 года Трусовский районный суд Астрахани назначил штраф в 300 тысяч рублей 62-летнему местному жителю Алексею Федюковичу. Мужчине вменили статью о финансировании экстремистской деятельности из-за пожертвований "Фонду борьбы с коррупцией"*

По версии полиции, астраханец 1984 года рождения, используя один из видеохостингов, просматривал видеоматериалы антикоррупционной тематики. Эти материалы были опубликованы на канале организации, внесенной в реестр иностранных агентов, а позже - в перечень нежелательных в России объединений, сообщила сегодня пресс-служба МВД Астраханской области в Telegram-канале.

Заинтересовавшись содержанием видеоматериалов, он перешел по размещенной под видео ссылке на платежную платформу и перевел 500 рублей. В дальнейшем, на протяжении года, с его банковского счета осуществлялись регулярные списания денежных средств в пользу данной организации.

Следствием возбуждено уголовное дело, он обвиняется в финансировании экстремисткой деятельности. "Статья предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы", - подчеркнуло ведомство.

Астраханцу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Кавказский узел" также писал, что в мае 2025 года суд приговорил астраханца Илью Базикалова к 500 тысячам штрафа за донаты "Фонду борьбы с коррупцией"*.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность организации признана экстремистской и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
16:00, 27 июля 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
08:53, 27 июля 2026
11 военных из Кабардино-Балкарии убиты в зоне СВО
04:56, 27 июля 2026
Многоквартирный дом поврежден в Ростове-на-Дону во время воздушной атаки
03:57, 27 июля 2026
Восстановлено электроснабжение половины обесточенных после непогоды домов на Дону
13:29, 26 июля 2026
Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
09:52, 26 июля 2026
Двое бойцов из Камышинского района убиты в СВО
Все события дня
Новости
Военнослужащий на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09:51, 27 июля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9500
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:37, 24 июля 2026
Боец из Астраханской области убит в зоне СВО
АЗС "Лукойл" в Астрахани. Скриншот https://yandex.ru/maps/org
19:55, 21 июля 2026
Лимит продажи топлива увеличен в Астрахани
Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
07:01, 19 июля 2026
Власти признали убитыми на Украине не менее 9450 бойцов с юга России
Заправка в Чечне. Фото Олега Ионова для "Кавказского узла"
11:23, 17 июля 2026
Четыре региона на юге России перешагнули отметку в 100 рублей за литр АИ-95
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Заправка в Дагестане. Фото: https://riadagestan.ru/
27 июля 2026, 10:50
Жители Дагестана потребовали от властей остановить рост цен на бензин

Пикет в Ереване. Скриншот публикации – https://t.me/rusnews/88581
26 июля 2026, 12:46
Участники акций в Ереване выразили поддержку российским заключенным

Скриншот публикации https://www.instagram.com/tut.dagestan/reel/DbOi8-MqZXN (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
26 июля 2026, 10:50
Жители Махачкалы пожаловались на состояние дороги

Подозреваемый в поджоге пяти автомобилей. Кадр из видео в телеграм-канале полиции Краснодара – https://t.me/mvd23krasnodar/8177
26 июля 2026, 06:54
Задержанный публично покаялся в поджоге пяти автомобилей в Краснодаре

Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Показать больше