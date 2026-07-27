Житель Астрахани обвинен в финансировании экстремисткой организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция Астраханской области отчиталась о задержании 42-летнего местного жителя, который, по версии силовиков, осуществлял денежные переводы в пользу экстремисткой организации.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2025 года Трусовский районный суд Астрахани назначил штраф в 300 тысяч рублей 62-летнему местному жителю Алексею Федюковичу. Мужчине вменили статью о финансировании экстремистской деятельности из-за пожертвований "Фонду борьбы с коррупцией"*

По версии полиции, астраханец 1984 года рождения, используя один из видеохостингов, просматривал видеоматериалы антикоррупционной тематики. Эти материалы были опубликованы на канале организации, внесенной в реестр иностранных агентов, а позже - в перечень нежелательных в России объединений, сообщила сегодня пресс-служба МВД Астраханской области в Telegram-канале.

Заинтересовавшись содержанием видеоматериалов, он перешел по размещенной под видео ссылке на платежную платформу и перевел 500 рублей. В дальнейшем, на протяжении года, с его банковского счета осуществлялись регулярные списания денежных средств в пользу данной организации.

Следствием возбуждено уголовное дело, он обвиняется в финансировании экстремисткой деятельности. "Статья предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы", - подчеркнуло ведомство.

Астраханцу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Кавказский узел" также писал, что в мае 2025 года суд приговорил астраханца Илью Базикалова к 500 тысячам штрафа за донаты "Фонду борьбы с коррупцией"*.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность организации признана экстремистской и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.