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01:53, 23 мая 2025

Житель Астрахани осужден за финансирование ФБК*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Астраханец Илья Базикалов с января находился под стражей по обвинению в финансировании экстремизма из-за донатов "Фонду борьбы с коррупцией"*. Суд приговорил его к 500 тысячам штрафа. 

Приговор по делу о финансировании экстремистской деятельности вынес Советский районный суд Астрахани. До приговора обвиняемый находился в СИЗО. 

Статья о финансировании экстремизма (часть 1 статьи 282.3 УК России) предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы, от года до четырех лет принудительных работ или штраф от 300 до 700 тысяч рублей. 

Согласно версии обвинения, житель Астрахани Илья Базикалов в 2021 и 2022 году ежемесячно переводил донаты "Фонду борьбы с коррупцией"*, чья деятельность на тот момент была признана экстремистской. В суде мужчина "признал в полном объеме" обвинение, говорится в публикации от 22 мая на странице суда "ВКонтакте". 

Судья усмотрел в деле смягчающие обстоятельства и назначил астраханцу штраф в 600 тысяч рублей. Эту сумму судья снизил до 500 тысяч, поскольку обвиняемый до решения о штрафе был лишен свободы. Базикалова освободили из-под стражи в зале суда, изменив меру пресечения на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Согласно данным в карточке дела на сайте суда, приговор Илье Базикалову был оглашен 21 мая. Под стражей он находился с 24 января 2025 года. Данные 28-летнего уроженца Астрахани Ильи Базикалова были внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга 5 февраля, следует из сообщения бота, отслеживающего обновления списка. 

Защита астраханца пыталась обжаловать арест со ссылкой на его положительные характеристики и высокий доход, однако областной суд отказался смягчить ему меру пресечения. На своей странице "ВКонтакте" Базикалов указал местом своей работы "Циан", отмечает "Медиазона"**. 

Данные 28-летнего уроженца Астрахани Ильи Базикалова были внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга 5 февраля, следует из сообщения бота, отслеживающего обновления списка. 

Комментариями от обвиняемого или его адвоката относительно планов обжаловать приговор "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал о нескольких приговорах жителям юга России по аналогичным делам о финансировании ФБК*. Так, ростовчанин Калашник в апреле был приговорен к штрафу в 500 тысяч, а житель Краснодара Сергей Аносов получил 600 тысяч штрафа из-за доната ФБК* на сумму 2100 рублей. 

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* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в РФ. Создатель фонда Алексей Навальный – был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме, в феврале 2024 года умер в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** внесен в реестр иноагентов.

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Автор: "Кавказский узел"

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